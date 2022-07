Egyre agresszívebbek a migránsok: erőszakosan támadnak rendőrökre, határőrökre, de még egymásra is

Egy nap alatt ezernél is több migránssal szemben kellett intézkedniük a rendőröknek Magyarországon. A nyomás szinte napról napra nő, ami nem is meglepő, hiszen a határ túloldalán is egyre nagyobb tömeg várakozik. Múlt szombaton halálos áldozatot követelő fegyveres konfliktus is kirobbant Szabadkán a migránsok között.

Kapcsolódó tartalom Orbán Viktor: Megerősítjük a déli határainkat, határvadászegységeket állítunk fel! A miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videóban azt mondta, hogy több százezer illegális migráns kelhet útra Magyarország és Európa irányába a következő hetekben és hónapokban. Ennek előszelét pedig már már most érezzük. Megnőtt az illegális határátlépők száma, akiknek a fellépése egyre erőszakosabb, sőt brutálisabb. Ezernél is több migráns jött egy nap alatt Elképesztő mennyiségű szemét, elhagyott cipők és szétdobált hálózsákok hevernek a földön a riportban látható a régi épületben Mórahalom közelében. Ide is beköltöztek a migránsok. Az omladozó épület eddig lakatlan volt, hiszen balesetveszélyes is. Ezen pedig nem segít, hogy az új lakók még tovább rongálják. A kertet sem kímélték: szemét hever itt is mindenhol. De nem csak az elhagyatott épületeket veszik birtokba, éjszaka családi házak kertjeibe is bejárnak, ki is szolgálják magukat: vizet visznek, de van, hogy rongálnak is. „Éjszaka közlekednek. És akkor bejönnek a kutamhoz, úgy hagyják a csapot. Nem az a probléma, hogy vizet visznek, az a probléma, hogy úgy hagyja a csapot. És akkor nap mint nap, 10, 20, 50 mikor hogy sikerül. Éjszaka nem mer kimenni az ember” – mondja egy helyi lakos. A helyieket teljesen megrémiszti a sok illegális bevándorló. Éppen ezért nagy szükség van a polgárőrök, mezőőrök munkájára a környéken. Nem is tétlenkednek, szakadó esőben is járják a környéket. Ruzsa külterületén a Pálfi-erdőben most nem migránsokra, hanem elhagyott hátizsákokra bukkantak, amikben egyébként sokszor érdekes dolgokat találnak: iratokat, ID kártyákat, egyéb dolgokat, amiket maguk után hagytak. A határ menti területeken naponta több száz migráns is megfordul. Az embercsempész-hálózatok itt gyűjtik össze és innen viszik tovább őket. Ilyenkor gyakran akár hetvenen is bezsúfolódnak egy-egy furgonba. Az illegális bevándorlók egyre agresszívebbek: egy friss felvételen az látszik, hogy egy égő tárgyat dobnak át a kerítésen, emiatt tűz keletkezett a füves területen. De nappal sem jobb a helyzet. Egész nap nagy a jövés-menés a határkerítésnél. Hol létrával, hol anélkül próbálnak meg bejutni az országba, senkit sem kímélve. Erőszakosan támadnak rendőrökre, határőrökre, de még egymásra is. Többeknél fegyvernek látszó tárgy is van, sőt, az is előfordult, hogy lövést adtak le. „Azt látjuk, hogy az elmúlt időszakban nemcsak megnőtt a száma az erőszakos határsértéseknek, hanem ezek a határsértések sokkal brutálisabbak és agresszívabbak is lettek” – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormáninfón. Éppen ezért több emberre van szükség határ mentén, így határvadász-alakulatot hoz létre a kormány – jelentette be. Először 2200 határvadászt vesz fel a belügyi tárca, a teljes tervezett létszám pedig négyezer fő lesz – tájékoztatott Gulyás Gergely. „Több esetben fegyverrel kísérlik meg a kerítésen való átjutást, éppen ezért a rendőrségen belül egy speciális alakulat jön létre, ez tehermentesíti a katonaságot, ugyanakkor többen fogják a határt védeni. Az ehhez szükséges költségvetési forrásokat a honvédelmi alapból fogjuk biztosítani” – tájékoztatott a miniszter. Hozzátette, a határvédelmet a rendőrökkel együttműködve látják majd el a határvadászok. Erre pedig azért van szükség, mert két irányból éri nyomás hazánkat: a keleti határ mellett háború dúl, az egyre erősebb migrációs hullám pedig a déli határt terheli. „Ez valóban egy hatékony megoldás lehet arra, hogy azt a hiányt, ami előállt az ukrajnai háború következtében a rendőrség, illetve a hadsereg állományában, hogy nem tudnak mindenhol ott lenni, hiszen két oldalról is éri most nyomás Magyarországnak a védelmi rendszerét, azt valamennyire orvosolni tudja” – mondta a Migrációkutató Intézet vezető elemzője, Varga Márk. Csak csütörtökön több, mint ezer esetben kellett intézkedniük a rendőröknek a migránsokkal szemben a déli határ mentén. Az év első öt hónapjában már 110 ezren jöttek, ami két és félszer annyi, mint egy évvel korábban.