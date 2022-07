Terézvárosi házomlás: Jó hírek érkeztek a megsérült balerináról

Nagyon sokan akarnak segíteni a belvárosi házomlás súlyos sérültjének, a Budapesti Operettszínház fiatal balerinájának. A színház rövid közleményben mondott köszönetet a sok imáért, segítségért és jókívánságért, illetve arról a jó hírről is beszámoltak, hogy javul Tóth Nikolett állapota.

Június 27-én, a reggeli órákban az utcára omlott egy ház tetőszerkezete Budapest belvárosában, a VI. kerületi Jókai utca és Ó utca sarkán. Az épület negyedik szintjére épített leszakadó párkányfal magával sodort néhány díszítőelemet is a homlokzatról, és ötvenméteres szakaszon többtonnányi törmelékkel borította be az utcát. A járdára zuhanó épületelemek öt parkoló autót tettek tönkre és négy járókelőt sebesítettek meg – idézi fel a tragikus esetet cikkében a Magyar Nemzet.

A rendőrségi szóvivő a helyszínen úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy két férfi és egy nő könnyebben megsérült, egy nő pedig súlyos sérüléseket szenvedett.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője később elmondta, hogy

a súlyosan megsérült fiatal hölgy koponyasérülést, gerincsérülést és komoly belső sérüléseket szenvedett.

Gyors ellátása után a baleseti osztályra szállították, akárcsak a többi sérültet, akik zúzódások miatt szorultak segítségre.

Később az is kiderült, hogy a szerencsétlenség legsúlyosabb sérültje egy 26 éves balerina, táncművész a párjával éppen munkába, a Budapesti Operettszínházba tartott, s alig háromszáz méterre voltak a céltól, amikor az omlás bekövetkezett. A balesetet követően hatórás műtétet hajtottak végre a gerincsérülést is szenvedett balerinán, akinek állapota a folyamatos orvosi kezelésnek és felügyeletnek köszönhetően folyamatosan javul.

Tóth Nikolett felépüléséért Kiss-B. Atilla, a Budapesti Operettszínház főigazgatója imaláncot kezdeményezett, amihez az elmúlt napokban nagyon sokan csatlakoztak. Most egyebek mellett a lelki odafordulást is megköszönve adott ki közleményt a színház.

„Nagyon sokan csatlakoztak a Kiss-B. Atilla főigazgató által kezdeményezett imalánchoz, és Niki hogylétéről, valamint támogatásának lehetősége iránt is folyamatosan érkeznek az érdeklődések. Táncművészünk édesanyjának hozzájárulásával tájékoztatjuk önöket, hogy Niki kórházi ápolása, tíz nap elteltével, jelenleg is zajlik, állapota folyamatosan javul. A Budapesti Operettszínház társulata és kollégái minden lehetséges módon, így anyagilag is segítik az édesanyát, aki ezúton is megköszöni mindazok támogató segítségét, akik – akár puszta érdeklődésükkel, akár az imalánchoz csatlakozásukkal, akár adománynyújtás révén is – kifejezik kollégánk felépülésével kapcsolatos törődésüket, együttérzésüket.”