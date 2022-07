Ezek a legjobb balatoni strandok 2022-ben

Ismét a vonyarcvashegyi Lido strand lett a Balaton legjobb strandja. A Kék Hullám Zászló strandminősítő versenyt idén 19. alkalommal hirdette meg a Balatoni Szövetség. Ebben az évben rekordszámban jelentkeztek a megmérettetésre. A Lido strand győzelméhez hozzájárult egyebek mellett az ingyenes parkoló, a vízben elhelyezett játszóhajó és a számos kulturált vendéglátóhely is – hangzott el az M1 Híradó műsorában.

A vonyarcvashegyi Lido strand lett a legjobb balatoni strand 2022-ben

Több mint öthektáros területen fekszik a Vonyarvashegyi Lido strand, a partszakasza 230 méter hosszú. Évek óta ez az egyik legkedveltebb fürdőhely a Balatonon, és most ismét a legtöbb pontszámot kapta.

A legjobb strand kiválasztásakor a zsűri figyelembe vette a sportolási lehetőségeket, a gyep és a parti sétányok gondozottságát, a vizesblokkok és a vendéglátóhelyek tisztaságát is. A Lido évről-évre több látogatót vonz, fiatalok és családosok egyaránt szívesen látogatják.

„A gyerekeknek külön kialakított strand van és tényleg minden nagyon tetszik, megérdemelten kapta ezt a díjat” – mondta az egyik fürdőző.

A vonyarcvashegyi strandot az elmúlt időszakban 30 millió forintból újították fel, megszépült a parti sétány, a játszótér, a mosdók és számos olyan fejlesztés történt, amely a mozgás, látás és hallássérültek strandolását is segíti.

„Mi a strandunkkal nem csak a kiemelt három hónapban törődünk, hanem egy egész évben nyitva tartó több generációs, rekreációs központként tekintünk rá. Ennek a szemléletnek a megfontolásával egymásra épülő projekteket, beruházásokat tervezünk” – közölte Pali Róbert Vonyarcvashegy polgármestere.

A vendégek biztonságáért a Balatonakali Mandulavirág strandot külön díjjal jutalmazta a Balatoni Turizmus Szövetség.

A családbarát szolgáltatásokért az Alsóörs Községi Strand nyerte el a Családbarát Strand címet a Kék Hullám Zászló strandminősítő versenyen.

„Vannak foglalkozásaink a gyerekeknek, de igazából a felnőttek számára is. Van csúszda, vízi játszótér, vízi röplabdapálya, van homokos pálya is, ahol kézilabda és focirendezvényeket is szoktak tartani” – mondta Molnár Katalin az Alsóörs Községi Strand gondnoka.

Az idei strandminősítő versenyen 28 fürdőhely kapta meg a legmagasabb minősítést, az 5 csillagot. Közülük valamennyi strand megújulva, kibővült szolgáltatásokkal várja a vendégeket.

„Az elmúlt időszakban nagyon jelentős fejlesztéseink voltak, az MTÜ kiírt olyan pályázatokat, amelyekkel a szabadstrandok fölzárkózhattak a fizetős strandokhoz, mert ezeknek a strandoknak szerényebbek voltak a lehetőségeik. Úgy látom, hogy évről-évre egyre inkább népszerű és egyre inkább fontos az üzemeltetőknek, hogy részt vegyenek ezen, és egyre inkább látszik az a fejlődés” – mondta Lombár Gábor a Balatoni Szövetség elnöke.

A strandfejlesztési pályázatok segítségével az elmúlt években összesen 10 milliárd forintból újultak meg a balatoni strandok.