Előrehaladtak a tárgyalások az Európai Bizottsággal, a kormány célja a lehető leggyorsabb megállapodás

Előrehaladtak a tárgyalások az Európai Bizottsággal a helyreállítási alap folyósításáról, a kormány elfogadta a bizottság álláspontját – jelentette be csütörtökön Gulyás Gergely a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter hozzátette: változások lesznek a közbeszerzésekben, a korrupciós büntetőügyekben, és több lesz a társadalmi konzultáció is. Azt is elfogadta a kormány, hogy az uniós források jelentős részét az energiafüggetlenség növelésére kell fordítani. Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy bár a magyar baloldal intenzíven lobbizik, hogy ezt megakadályozza, a kormány célja a lehető leggyorsabb megállapodás.

A kormány kész a tárgyalások lezárására a visszatartott helyreállítási pénzeket illetően Két éve – 2020 júliusában – állapodtak meg az unió állam- és kormányfői a koronavírus-járvány miatti helyreállítási alap létrehozásáról azzal a céllal, hogy segítsék a nehéz gazdasági helyzetbe került tagországokat, köztük Magyarországot is. A 750 milliárd eurós pénzügyi csomagot az Európai Bizottság öt hónappal később el is fogadta. Ennek értelmében az uniós országok 390 milliárd eurót kaphatnak vissza nem térítendő támogatásként, és egy 360 miliárd eurós hitelkeretből is részesülhetnek. Mostanra a tagországok Magyarország kivételével mind zöld utat kaptak a helyreállítási pénzek felhasználására. Pedig hazánk tavaly májusban az elsők között nyújtotta be a helyreállítási alap tervezetét, de azt az Európai Bizottság különböző indokokkal többször is visszadobta. A kormány szerint a háttérben politikai okok állnak. Magyarország ugyanis éppen ezzel egy időben döntött a gyermekvédelmi törvény bevezetéséről, amely miatt Brüsszel jogállamisági eljárást indított hazánk ellen. A vita pedig azóta is tart. Az Európai Parlament a szerdai strasbourgi ülésén azt szorgalmazta, hogy Magyaroszág esetében tartsák vissza a helyreállítási pénzeket. El is fogadtak egy hazánkat elmarasztaló állásfoglalást, amelyben arra biztatják a bizottságot, hogy ne bocsátkozzon politikai alkudozásba azokkal a tagállamokkal, amelyek – szerintük – visszaélnek nemzeti vétójukkal. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón bejelentette, hogy felgyorsulhatnak a tárgyalások a helyreállítási alapról. Gulyás Gergely közölte: a kormány négy vitás kérdésben is elfogadta a bizottság álláspontját. Eszerint uniós és nemzeti forrásból kiírt pályázat esetén is Magyarország 15 százalék alá csökkenti az egyszereplős közbeszerzések arányát. A korrupciós büntetőügyekben az ügyészség döntésével szemben helye lesz bírósági jogorvoslatnak, vagyis a végső döntést a nyomozás elrendeléséről, megszüntetéséről vagy folytatásáról, végső soron a vádemelésről, a bíróság mondja ki. A kormány által kezdeményezett jogalkotásoknál nagyobb teret adnak a társadalmi konzultációnak. Azt a bizottsági ajánlást is elfogadta a kabinet, hogy az uniós források jelentős részét az energiafüggetlenség növelésére kell fordítani. Magyarország készen áll a tárgyalások lezárására. Mindeközben sajnos azt is látjuk, hogy magyar baloldali képviselők az európai baloldalnál intenzíven lobbiznak annak érdekében, hogy megakadályozzák a megállapodást. Ezzel nem a kormánynak, hanem az országnak ártanak. „A megállapodás elől minden akadály elhárult" – erősítette meg Orbán Viktor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ülésén. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a gyermekvédelmi törvény miatt továbbra is fennáll a vita Brüsszellel, de úgy tűnik, a helyreállítási pénzek kérdésében sikerül megállapodni. Így biztosítva lesz a pedagógusok és az egészségügyi dolgozók béremelése. „Úgy tűnik, hogy ezt a kérdést sikerül leválasztani a közvetlen pénzügyi támogatások kérdéséről. Elvileg tehát készen áll minden arra, hogy megszülessen az az együttműködési megállapodás az unió és Magyarország között, amelyre szerintem mindkét félnek szüksége van" – fogalmazott Orbán Viktor. Ha az Európai Bizottság jóváhagyja a tervet, akkor már akár ősszel megkaphatja hazánk az uniós helyreállítási forrásokat.