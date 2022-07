A határsértések egyre brutálisabbak: elkezdődik a határvadászegységek felállítása

Határvadászegységek felállításáról döntött a kormány. Gulyás Gergely a Kormányinfón azt mondta: először 2200 határvadászt vesz fel a belügyi tárca, majd a létszám négyezer főre bővül a rendőrségen belül. A miniszter kiemelte, hogy az elmúlt időszakban nemcsak megnőtt az erőszakos határsértések száma, hanem azok sokkal brutálisabbak és agresszívabbak is lettek. Ráadásul a hétvégén halálos áldozattal járó lövöldözés robbant ki a migránsok között, közvetlenül a magyar határ túloldalán – hangzott el az M1 Híradójában.

Határvadász egység alakul a rendőrségen belül

Rendőrök razziáztak szombaton Szabadka utcáin, nem sokkal azután, hogy fegyveres összecsapás tört ki a migránsok között a város erdős részén. A konfliktusban egy ember meghalt, heten megsérültek.

A szabadkaiakat megrázták az események, sokan azóta félelemben élnek. Vannak, akik egyedül nem is mernek kimenni az utcára, és a gyerekek is csak szigorú felügyelettel közlekedhetnek. A Makkhetes városrész környékén élők pedig attól tartanak, hogy az eset megismétlődik, hiszen a migránsok továbbra is folyamatosan érkeznek a városba, a befogadóközpontban telt ház van.

Bár a rendőrség azóta is folyamatosan jelen van a városban, a helyi közösség vezetője szerint ez nem jelent megoldást. A helyzet ugyanis nem nagyon változott, legfeljebb annyit, hogy most a város másik pontjára szállítják a migránsokat. Megoldás szerinte az lenne, ha teljesen felszámolnák az embercsempész-hálózatokat.

„A helyzetet meg kellene oldani. Amikor elkezdte a rendőrség, azt be kellett volna fejezzék, és a nép is így vélekedik. Most, akit kiraknak migránsokat, nem a megszokott útvonalon, kisebb utcákban, tehát családok közé rakják ki, és ez problémát jelent mindenkinek” – mondta Tuza Attila, a szabadkai Makkhetes Helyi Közösség tanácselnök-helyettese.

Nemcsak egymással szemben lépnek fel agresszíven a migránsok. A kormány közösségi oldalán több olyan videó is megjelent az utóbbi hetekben, amelyeken az látszik, hogy szinte semmilyen erőszaktól nem riadnak vissza az illegális bevándorlók. Botokkal, kövekkel, tégladarabokkal támadnak a rendőrökre. Többeknél fegyvernek látszó tárgy is van, sőt, az is előfordult, hogy lövést adtak le a határt erőszakosan áttörni készülő migránsok.

„A kormány döntése szerint elkezdődik a határvadászegységek felállítása”

– jelentette be Gulyás Gergely a Kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta: először 2200 határvadászt vesz fel a belügyi tárca, a teljes tervezett létszám pedig négyezer fő.

„Azt látjuk, hogy az elmúlt időszakban nemcsak megnőtt a száma az erőszakos határsértéseknek, hanem ezek a határsértések sokkal brutálisabbak és agresszívabbak is lettek, a szerb oldalon fegyveres konfliktus robbant ki, amelynek halálos áldozatai is voltak. A Belügyimisztérium felvételeket is bemutatott, több esetben fegyverrel kísérlik meg a kerítésen való átjutást” – közölte Gulyás Gergely.

A miniszter hozzátette: a határvédelmet a rendőrökkel együttműködve látják majd el a határvadászok. Ez tehermentesíti a katonaságot, és többen fogják védeni a magyar határt. Az egyre szaporodó létrás támadások miatt pedig megerősítik a kerítést. A szükséges forrásokat a kormány a honvédelmi alapból biztosítja majd.

