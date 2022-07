Az első félévben 92 százalékkal többen sértették meg a magyar határt, mint tavaly ugyanebben az időszakban, és csaknem kétszeresére nőtt az elfogott embercsempészek száma is. Az M1 tudósítói az elmúlt napokban azt tapasztalták, hogy a szerb-román-magyar hármashatárnál, és Belgrádban is nagyon sok migráns vár arra, hogy meginduljon Magyarország felé – hangzott el az M1 Híradójában.

Több mint 90 százalékkal nőtt a határsértők száma

Csapatokba verődve tanyáznak a migránsok Belgrádban. A buszpályaudvar környéki parkokat teljesen elfoglalták. A padokon, a fűben ülnek vagy éppen Mekka felé fordulva imádkoznak. Többen sátrat is vertek, de sokáig nem maradnak. Embercsempészek segítségével néhány nap után tovább indulnak, főként a magyar-szerb határhoz. Néhányan fegyverekhez is hozzájutnak.

A szerb-magyar-román hármashatárnál is egyre nagyobb a migrációs nyomás. A vajdasági Magyarmajdányon és Rábén is sok illegális bevándorló várakozik. Szinte minden éjszaka megpróbálnak átjutni a határon, leginkább Románia irányába, majd onnan Magyarországra.

Gyakran tábortüzet is gyújtanak, így készítik el az ebédjüket vagy a vacsorájukat. A napokban Rábén tűz ütött ki, a helyiek a migránsokra gyanakodnak. Eközben folyamatosan próbálnak átjutni a magyar határon is.

Csak szerdán 830 illegális bevándorlóval szemben intézkedtek a rendőrök, többségük Szerbia felől érkezett.

Bács-Kiskun megyében csütörtök délelőtt újabb két csoportot, összesen 24 határsértőt tartóztattak fel. Az M30-as autópályán Ináncsnál pedig egy ukrán embercsempészt és 32 migránst fogtak el a rendőrök.

Csongrád-Csanád megyében polgárőrök és mezőörök is segítik a migránsok felkutatását. Gyalog és autóval is járőröznek. A tanyavilágot és az erdőket naponta többször is átvizsgálják.

Az elmúlt három hónapban tízezer polgárőr dolgozott a térségben és több mint 8 ezer migránst tartóztattak fel.

„Esetlegesen éjszaka, akiknek sikerül az ideiglenes határkerítésen bejutni, azok itt az erdős területeken elbújnak, kukoricába, gabonába, napközben pedig előjönnek. Ez most már itt egy napi 24 órás feladat, amelyet igyekszünk a legjobb tudásunk szerint elvégezni” – mondta Sárközi László, a Mórahalmi Önvédelmi Egylet vezetője.

A migránsok egyre nagyobb csoportokban érkeznek és a fegyveres, erőszakos támadásoktól sem riadnak vissza. Erről a miniszterelnök belbiztonsági főtancsadója beszélt az M1-en. Bakondi György hangsúlyozta: mindez a kormányt arra ösztönzi, hogy továbbra is mindent megtegyen a határ-biztonság fenntartása érdekében.

„Meg kell akadályozni, hogy ismeretlen identitású, ismeretlen célból érkező személyek bejuthassanak az országba és közbiztonsági, közegészségügyi vagy éppen nemzetbiztonsági kockázatot jelentsenek” – mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója.

„A helyzet a déli határnál rohamosan romlik”

– erről beszélt Gulyás Gergely, a miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón.

„A déli határszakaszon tavaly január elseje és június hatodika között 47 ezer határsértőt fogtak el. Ugyanebben az időszakban az idei évben 110 ezer embert kellett feltartóztani. Ez azt jelenti, hogy egyetlen egy év alatt, féléves alapon összehasonlítva a tavalyi adatokat az ideiekkel 92 százalékkal nőtt az embercsempészet miatt elfogottak száma” – közölte Gulyás Gergely, majd hozzátette: tavaly az első félévben 431, idén pedig már eddig 831 embercsempészt fogtak el. Velük szemben büntetőeljárás indult.