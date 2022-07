Megkezdődött a bükki erdőtűz utáni kárfelszámolás

Megkezdődött a Bükkben, Jávorkút közelében a múlt héten történt erdőtűz utáni károk felszámolása – közölte az Északerdő Erdőgazdasági Zrt. csütörtökön.

A fenyőerdő múlt pénteken gyulladt ki Miskolc külterületén. A mintegy száz hektárra kiterjedő tüzet szombat hajnalra sikerült eloltani a tűzoltóknak.

Az erdőgazdaság a közleményében azt írta: most a cél az élőhelyek helyreállítása, elegyes – azaz több, őshonos fafajból álló –, változatos erdők újbóli kialakítása nemcsak a leégett elegyes bükkösök, hanem a károsodott elegyetlen fenyvesek helyén is.

„A terület kedvező természetvédelmi helyzetének visszaállítása, az értékes erdőállományok hosszú távú fenntarthatóságának megalapozása az elkövetkező időszak legfontosabb feladata” – hangsúlyozták, kitérve arra, hogy az erdők megújítása hosszú folyamat, évekig kell majd különböző erdőművelési módszerekkel ápolni a „fiatalosokat”.

A jávorkúti tüzet sikerült megfékezni, de az aszály tovább tombol,

ezért erdőterületen tüzet gyújtani továbbra is tilos – figyelmeztettek. „A további tűzesetek megelőzésére a továbbiakban is nagy hangsúlyt kell fektetni, ezért az Északerdő Zrt. munkatársai fokozottan ellenőrzik az életbe lépett tűzgyújtási tilalom betartását, amely a kiépített tűzrakóhelyekre is vonatkozik” – fogalmaztak.

Az erdőgazdaság emellett a dohányzókat is arra kéri, hogy fokozott figyelemmel oltsák el a cigarettacsikket, s lehetőleg zárható hamutartót használjanak. Ha valaki füstöt, tüzet észlel erdőterületen, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot – kérték a közleményben.

A címlapfotó illusztráció.