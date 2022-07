Helyettes államtitkár: A kormány sok intézkedést hozott a fiatalok érdekében

A kormány sok intézkedést hozott a fiatalok érdekében az elmúlt években – emelte ki a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára csütörtökön Keszthelyen, a Nemzeti Ifjúsági Tanács háromnapos nyári szabadegyetemének megnyitóján.

Nagy-Vargha Zsófia hangsúlyozta, hogy a kormány támogatja a nyelvvizsgázókat, a 25 év alattiaknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük, kiváló tehetséggondozási és ösztöndíjprogramok futnak, aki pedig családalapításban gondolkodik, nemcsak az otthonteremtésében, hanem a tanulmányaiban is jelentős segítségre számíthat.

A kabinet támogatja a közösségeket, önkéntességre buzdít, táborokat szervez – sorolta Nagy-Vargha Zsófia. „Mindez nem kevés, de tudjuk, hogy bőven van még tennivalónk” – fogalmazott.

A következő évek céljait sorolva azt mondta:

fontosnak tartják, hogy a fiatalok minél több társas eseményen tudjanak részt venni, lehetőleg tartozzanak valamilyen közösséghez. A cél minél többeket bevonni közéleti kérdésekbe

– tette hozzá.

A helyettes államtitkár kijelentette, hogy továbbra is szeretnék aktívan tartani a kapcsolatot az ifjúsági szervezetekkel, amelyek észrevételeit be akarják építeni a programjaikba. A jövőben is érdemben kívánnak tenni a fiatalok fizikai és mentális egészségének védelméért – hangsúlyozta.

Nagy-Vargha Zsófia úgy fogalmazott:

céljuk, hogy ne hagyják egyedül a fiatalokat, segítsék őket a karriertervezésben.

A kormánynak a nemzetközi ifjúsági kapcsolatok ápolása szintén fontos. Továbbra is kiemelten akarják kezelni a külhoni magyarok közösségeit – jelentette ki a helyettes államtitkár.

Megjegyezte azt is, hogy az önkéntességet még jobban erősítenék. Nagy-Vargha Zsófia úgy vélekedett, hogy a mai fiatalok előtt végtelen lehetőség nyílik meg, ehhez azonban kiszámíthatatlan jövő társul.

A címlapfotó illusztráció.