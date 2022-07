Három hasznos figyelmeztetés a tűzoltóktól, ami életet menthet

Első figyelmeztetés: szerezzünk be egy szén-monoxid-érzékelőt is, elfér a falon.

A szén-monoxid-érzékelő jelzése miatt riasztották a város hivatásos tűzoltóit Gödöllőn egy Dózsa György úti lakáshoz szerdán este – tette közzé közösségi oldalán a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.ehet nyáron is szén-monoxid-veszély egy lakásban? A tűzoltók válasza határozott igen.

A gödöllői eset ékes példa az okokra. A lakásban nyílt égésterű gázüzemű vízmelegítő üzemelt egyidejűleg egy mobil klímával – írják a tűzoltók. A lakásból három embert, két felnőttet és egy kisgyermeket szállítottak kórházba. A helyszínre érkeztek a gázszolgáltató munkatársai is, akik a készüléket a szolgáltatásról leválasztották.

A gödöllői lakásban életet mentett a szén-monoxid-érzékelő.

Forrás Facebook/BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (Fotó: Szőke Péter)

Fürdesz, főzöl, működik a klíma és a páraelszívó is nálad? – kérdezik az olvasóiktól.

Első figyelmeztetés: szerezz be egy szén-monoxid-érzékelőt is, elfér a falon.

Második figyelmeztetés: figyelj a levegő oxigénszintjének utánpótlására.

Harmadik figyelmeztetés: a mérgezésnél jellemző, hogy elfogy a szoba levegőjének oxigénje, fontos tudni, hogy nemcsak a szervezet, hanem a környezet oxigénmolekuláit is gyorsan megköti a szén-monoxid.

A klíma nem szellőztető berendezés. A tiszta levegő az ablakon jön be, az elszívók és nyílt égésterű berendezések is arra az oxigénre pályáznak, amire a tüdődnek is szüksége van.

Szóval… szellőztess, és szerezz be szén-monoxid-érzékelőt nyáron is! – hangsúlyozzák BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság munkatársai.