„Azt követeljük, hogy helyezzék őket el innen” – tarthatatlan a helyzet Zomborban

Újabb migráns leszámolástól rettegnek Szabadkán: „Hogy aludjak nyugodtan, egy ilyen eset után?”

Továbbra is keresi a szerb rendőrség azokat a migránsokat, akik szombaton hajnalban lövöldözni kezdtek a magyar határhoz közeli erdőben. A hatóságoknak eddig csupán egy 26 éves afgán férfit sikerült elfogniuk, akit emberöléssel és emberölési kísérlettel is gyanúsítanak. A Szabadkán és a környéken élők közben továbbra is feszültek. Azt mondják: elveszett a biztonságérzetük, és azonnali megoldásokat követelnek a szerb kormánytól. – számolt be az M1 Híradó.