A kormány elkötelezett a lakossági gyógyszerellátás nemzeti érdekkörben tartásáért

Magyarország kormánya elkötelezett a lakossági gyógyszerellátás nemzeti érdekkörben tartásáért, valamint a gyógyszerészek szakmai és egzisztenciális önállóságának biztosításáért – írta a kiemelt társadalompolitikai ügyekért felelős miniszterelnöki biztos és a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) elnöke szerdán az MTI-hez eljuttatott közös közleményében.

Nyitrai Zsolt, valamint Hankó Zoltán, az MGYK elnöke egyeztetést folytatott a magyar gyógyszerészet jövőjéről.

A magyar kormány köszöni a 17 ezer gyógyszerész és gyógyszertári szakasszisztens áldozatos munkáját, amelyet a Covid-19 világjárvány idején tanúsítottak – olvasható a közleményben. Köszönetet mondtak azért is, hogy a gyógyszertárak folyamatosan és példamutatóan betartották a járványvédelmi előírásokat, elkötelezetten vettek részt a higiénés előírások kialakításában és betartásában.

Az egyeztetésen a miniszterelnöki biztos tájékoztatta az MGYK elnökét arról, hogy a magyar gyógyszerészek a továbbiakban is számíthatnak a kormány segítségére és támogatására, és a Magyar Gyógyszerészi Kamarával együttműködve mindent megtesznek annak érdekében, hogy a jövőben is hasonlóan szolgálatkész, kiválóan felkészült, a szakma hivatásetikai normái iránt elkötelezett gyógyszerészek és szakasszisztensek dolgozhassanak a lakossági gyógyszerellátásban, a fekvőbeteg-gyógyintézetekben és a méltán világhírű magyar gyógyszeriparban is – ismertették.

„A gyógyszerészek és a kamara 2010 óta stratégiai partnerei Magyarország kormányának, így mindkét fél egyetértett abban, hogy a legfontosabb feladatok közül kiemelkedik egy újabb stratégiai megállapodás megkötése, amelyben figyelembe veszik és rögzítik a kamara által megfogalmazott szakmai igényeket és elvárásokat, amellyel hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyógyszerellátás rendszere még jobban tudjon működni” – hangsúlyozták a miniszterelnöki biztos és a kamara elnöke által jegyzett közleményben.