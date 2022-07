Váratlan meglepetést kapott Nyári Károly születésnapjára

Szerdán ünnepelte 60. születésnapját a Prima díjas zongoraművész, Nyári Károly. A sok fellépés és próba miatt kérte feleségét, hogy ne rendezzenek nagy ünnepséget, családja azonban meglepte egy különleges vacsorával.

Próbáról hazaérve a család, barátok és ismerősök várták és köszöntötték Nyári Károlyt születésnapján. A vacsorából végül nagy családi örömzenélés kerekedett, hiszen a meghívottak egy-egy különleges dallal kedveskedtek neki – mesélte a NYÁR 22 révfülöpi stúdiójában a művész két lánya, Aliz és Edit társaságában. „Fantasztikus érzés ilyen kort megélni, hálás vagyok, hogy ilyen szerető családom van. Ők, valamint a közönség szeretete is plusz inspirációt ad a jövőbeli tervekhez” – mondta a világhírű zongoraművész, aki arról is beszélt, egy ilyen kerek évfordulón ő is megáll és összegzi az elmúlt éveket, hogy milyen sok jó történt vele. Ezek között mesélt két unokájáról is, akikkel a fellépések mellett is próbál minél több időt közösen eltölteni.

Edit lánya az elmúlt időben éppen gyermekei miatt nem vállalt fellépést, ám a NYÁR 22-ben újra együtt láthatta a közönség édesapjával és testvérével a színpadon. A különleges produkció és a beszélgetés is újranézhető az alábbi linken.

https://mediaklikk.hu/video/2022/07/04/60-szuletesnapjat-unnepelte-nyari-karoly

NYÁR 22 – hétfőtől szombatig 10 órától élőben a Dunán!

Címlapfotó: MédiaKlikk.hu