Szijjártó Péter: A migrációs nyomás új veszélyességi szintre lépett

Új veszélyességi szintre lépett a délről érkező migrációs nyomás – jelentette ki Szijjártó Péter Szabadkán tartott sajtótájékoztatóján azután, hogy szombaton migránsbandák lövöldöztek a vajdasági város melletti erdőben. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta: a migránsok már nem csak erőszakosak, hanem fel is fegyverkeztek, ami tovább növeli a kockázatot. A tárcavezető kiemelte: Magyarország továbbra sem enged be egyetlen egy illegális migránst sem.

„Meg kellett volna ezt állítani, én azon a véleményen vagyok, hogy nem kell őket beereszteni” – mondta el véleményét az incidens után egy helybéli lakos az M1 Híradójának.

Továbbra sincs nyugalom Szabadkán: a helyiek még mindig a szombati lövöldözés traumáját dolgozzák fel, közben a taxisok úgy hordják a migránsokat a határra, mintha semmi sem történt volna.

Szombat hajnalban ébredtek lövésekre a szabadkai Makk Hetes erdő környékén élők. Két migráns-banda támadt egymásra lőfegyverekkel, mert összevesztek az önkényesen kisajátított területen. Az összecsapás alatt nem csak egymásra, hanem a rendőrökre is lőttek. Egy migráns meghalt, hét pedig súlyosan megsérült.

„Ez várható is volt, mert az utóbbi időben nagyon sokan voltak. Én már nem is tudtam, hogy bírnak elhelyezkedni, meg hol. Hát tele volt az erdő velük. Úgyhogy ez biztos, hogy egyszer ki kellett hogy törjön” – fejtette ki véleményét a híradónak nyilatkozó helybéli lakos.

A rendőrség hajtóvadászatot indított, a hírek szerint eddig egy körözött terroristát fogtak el

A helyzetet rontja, hogy a szabadkai befogadóállomás 100 férőhelyén most több mint 300 migráns osztozik, sokaknak már csak az udvaron jut hely.

„ A lövöldözés óta több migráns megijedt, félti az életét, hallották, hogy halálos eset is történt, úgyhogy most saját maguk, kisebb csoportokban a barátaikkal próbálkoznak a szökéssel.” – számolt be Dóró Alen, a közmédia szabadkai tudósítója.

A migránsok türelme fogy, rendszeresek közöttük az etnikai és vallási konfliktusok

„A rendőrökkel nincs bajom, de a többi emberrel igen. Nézze meg! Pakisztániak, indiaiak, afgánok vannak itt. Kevés a hely, az emberek meg rengetegen vannak, mindig csak problémáznak. Meg a határral is csak a gond van, nem engednek át bennünket, de addig megyünk ameddig nem sikerül” – nyilatkozta az M1 híradójának egy fiatal migráns.

A hétvégén is ostrom alatt állt a magyar határ, amikor csaknem 1700 esetben kellett intézkednie a katonáknak és rendőröknek illegális határsértési kísérlet miatt. A helyzet napról napra romlik: a tavalyi 42 ezerrel szemben idén már 106 ezernél is többen próbálkoztak illegális határátlépéssel.

Az elmúlt időszakban készített több felvételen is jól kivehetően látszik, ahogy a migránsok mindenen átgázolva próbálnak átjutni a határzáron. Már az is rendszeres, hogy a kövek, husángok és létrák mellett lőfegyverrel támadnak a hatóságokra.

A migráns-csapatokat azok az embercsempész-hálózatok fegyverzik fel, akik egymással is háborúznak. Mindezt a pénz és a gyorsan megszerezhető könnyű haszon motiválja, ugyanis az illegális migránsok fejenként több ezer eurót is hajlandók fizetni annak, aki Magyarországra juttatja őket.

Az illegális migránsok fenyegetést jelentenek, ugyanis nem csak erőszakosak és agresszívek, hanem fegyverük is van, amivel támadnak – mondta Szijjártó Péter Szabadkán tartott sajtótájékoztatóján. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta: a délről érkező migráció nem emberi jogi kérdés, ugyanis ezek az emberek a törvények semmibevételével, bűncselekményeket elkövetve, biztonságos országok tucatjain átszökve érkeztek Szerbiába.

„Mi soha egyetlen egy illegális migránst sem fogunk a jövőben sem beengedni Magyarország területére, tehát ne próbálkozzanak. Ne kísérletezzenek. Nem éri meg Szerbiába jönni, mert nem jöhetnek tovább Magyarországra. Mi ebben szerbek és magyarok együttműködünk. Segítünk a szerbeknek a déli határuk megvédésében, amelyet szintén bűncselekmény keretében, határsértéssel lépnek át az illegális migránsok – jelentette ki a tárcavezető.

Szijjártó Péter kiemelte, a migránsok bűncselekményeiért a felelősség azokat terheli, akik az illegális migrációt támogatják és ösztönzik. Egyúttal felszólította Brüsszelt és a Soros Györgyhöz köthető NGO hajókat, hogy fejezzék be a migránsok biztatását és az illegális migráció szervezését.