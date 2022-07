Megszólalt az édesanya, akinek a férjét 14 évre ítélték gyermekeik testi-lelki bántalmazása miatt

Megszólalt a Kossuth Rádióban az az édesanya, akinek a férjét jogerősen 14 év fegyházbüntetésre ítélt a Győri Ítélőtábla, mert éveken át testileg és lelkileg is bántalmazta négy lányát. A nő két év, öt év próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetést kapott, a tárgyalások körülményeit, illetve a vádpontok jogalapját azonban a másodfokú ítélet után is vitatja.

A férfit szexuális erőszak, szexuális kényszerítés, kiskorú veszélyeztetése, személyi szabadság megsértése és többrendbeli kapcsolati erőszak bűntette miatt ítélték el. Emellett végleges hatállyal eltiltották minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amiben 18 évesnél fiatalabbak nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, és megszüntette szülői felügyeleti jogát is.

A nőt kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt ítélték el. Az ítélőtábla az első fokon eljáró Győri Törvényszék határozatát a férfi esetében helybenhagyta, a nő esetében 8 hónappal súlyosította. A jogerős ítéleti tényállás szerint a férfi és a nő együtt nevelte a 2000-ben, 2001-ben, 2005-ben és 2012-ben született lányokat Győrben.

„Soha nem kaptunk arra lehetőséget a sajtóban, hogy a mi oldalunkat is elmondjuk”

– jelentette ki a bíróság által elítélt anya a Kossuth Rádió Jó napot, Magyarország! című műsorában.

A nő azt állította, hiába kérték, nem kaptak független hazugsági vizsgálati lehetőséget, amely szerinte bizonyítékul szolgálhatott volna arra, hogy a vád megalapozatlan.

„Legalább húsz tanút is bekértünk: az óvónőket, a tanárokat, a szomszédokat, akikkel kapcsolatban voltunk, és akikkel napi szinten találkoztunk, de senkit nem hallgattak meg. Nem kaptunk lehetőséget a védekezésre” – fogalmazott.

Később a műsorvezető kérdésére a nő elismerte, hogy a nyolc vádpontból „bizonyos vádaknak van jogalapja”.

Győri Fellebbviteli Főügyészség közleménye szerint a házaspár között 2006-ban megromlott a viszony, naponta veszekedtek. A két nagyobb lány végzett el szinte minden házimunkát, és – akár a tanulásuk rovására – is ellátták a kisebb testvéreket. Volt, hogy a férfi az idősebb lányait fakanállal, szíjjal, horgászbottal ütötte. A 15 éves gyerekét többször is addig fojtogatta, amíg rosszul nem lett, a 16 éveset pedig többször, akár két hétre is szobafogságra ítélte. A férfi 2015-ben a 14 éves, 2018-ban a 6 éves lányával szexuális cselekményt is végzett-végeztetett, az anya pedig nem védte meg őket.

„A nagy és a kicsi esetében is emeltek vádat ellene szexuális erőszakkal kapcsolatban. A nagylánynál történt egy eléggé félresikerült szexuális felvilágosítás, viszont a kicsivel az égvilágon semmi ilyen jellegű dolog nem volt” – magyarázta a nő, aki azt is állította, hogy számára csak a nyomozati szakaszban derült ki, hogy miket tett a férje.

Azt mondta, azért védi férjét, mert a kisebbik lányról tudja, hogy soha nem bántotta.

Amikor a műsorvezető arról kérdezte, négy gyermekből hányat szabad bántalmaznia egy apának, azt a választ adta: „ezért mondom, hogy nem mindegyik vádpont megalapozatlan”.

A nő állítása szerint továbbra is „jó a viszonya, nagyon szoros a kapcsolata” a gyermekeivel, ami neki elég. Bűntudata amiatt van, mert nem hagyták ott a férfit korábban.

