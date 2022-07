Egyre veszélyesebb eszközökkel ostromolják a határt

Hónapról hónapra erősödik az ország déli részére nehezedő migrációs nyomás, az illegális bevándorlók egyre erőszakosabban és egyre veszélyesebb eszközökkel ostromolják a magyar határt. Kövekkel, husángokkal, de volt már arra is példa, hogy lőfegyverrel támadtak a délről érkező migránsok.

Idén már százezernél is több illegális migráns akart átjutni a kerítésen. A kormány szerint forró nyárra és őszre kell számítani a déli határon.

Az elmúlt időszakban ismét megnőtt az illegális határátlépők száma itthon. A határ szerb oldalán szemmel láthatóan is egyre többen gyülekeznek. Közben a migránsok növekvő száma mellett egyre több a konfliktus is.

A napokban például két migránscsoport csapott össze, lövöldözni kezdtek egymásra, egyikük olyan súlyosan megsérült, hogy az életét már nem lehetett megmenteni. A helyieket felzaklatták a történtek, már szombat este békés tüntetésbe kezdtek. Arra kérik a hatóságokat, hogy a környéken gyülekező migránsokat vigyék befogadótáborba. A szabadkaiak azt mondták: tartanak attól, hogy az összecsapás megismétlődik.

Kapcsolódó tartalom

Sok helyi lakos szerint már az esetet megelőző napokban is tarthatatlan volt a helyzet. A migránsok ugyanis 50–60 fős csoportokban gyalogoltak a határkerítés felé. Közben a taxisokál is nagyüzem volt.

A magyar határhoz közeli fegyverropogás hangjára a helyiek figyeltek fel. A rendőrség nagy erőkkel vonult ki a helyszínre, majd golyóálló mellényekben fésülték át az erdőt. A migránsok állítólag a rendfenntartókra is rálőttek, így a helyszínre ment Aleksandar Vulin szerb belügyminiszter is, aki engedélyt adott az éles lőfegyver használatára.

Nem ez volt az első alaklom, hogy a migránsoknál fegyvereket találtak

Ahogy arról korábban a hirado.hu is beszámolt: fegyveres, maszkos illegális migránsok létrákkal próbáltak átjutni a magyar határkerítésen. A kormány Facebook-oldalán június 9-én is közzétett egy támadásról szóló videót.

Februárban pedig a rendőrség közölt szintén fegyveres migránsokról felvételeket.

Ahogyan az az alábbi videón látható, botokkal, kövekkel, csúzlikkal és létrákkal felszerelkezett migránsok támadták meg a magyar határt, illetve a határt védő rendőröket és katonákat.

A kormány is beszámolt a közösségi oldalán az egyre agresszívabb támadásokról. Kiemelték, hogy már fegyverrel is fenyegetnek a déli határt. Mások mellett üveggolyókat dobtak vagy lőttek a határ védői felé, és két esetben fegyver vagy annak utánzata is látható volt az illegális migránsoknál.

Már az év első napjaiban is kemény volt a helyzet

Mint arról Január 12-én a hirado.hu is beszámolt, kövekkel dobálták meg a rendőröket a migránsok Kunbajánál. A Bács-Kiskun megyében szolgálatot teljesítő rendőrök egy körülbelül tizenöt fős migránscsoport illegális bejutását akadályozták meg Kunbaja közigazgatási területén.

A rendőrségi beszámoló szerint az illegális migránsok kődarabokat dobáltak át a határkerítés felett; egy rendőrautó karosszériaeleme megsérült, valamint a szélvédője berepedt. Ezután a migránscsoport visszaszaladt a „szerb mélységbe”.

(Forrás: Police.hu)

Nem először éri erőszakos támadás a magyar határt

Az első jelentős támadás mindjárt a határkerítés megépítésekor, 2015 szeptemberében történt, amikor a feldühödött migránstömeg ostromot indított.

Történt ez annak ellenére, hogy ismert volt: a magyar kormány 2015. június 17-i döntése értelmében július 13. és szeptember 14. között a magyar–szerb zöldhatáron műszaki határzár épül (ennek átlépése, megrongálása a szeptember 15-én hatályba lépett 2015. évi CXL. törvény értelmében bűncselekménynek minősült). Szeptember 16-a délelőtt már több ezer illegális határátlépésre készülő migráns sátrazott le a közúti és az autópálya-határátkelő közötti területen, valamint annak környékén.

A határt védő kaput a tömeg erőszakosan próbálta áttörni, kődarabokkal, botokkal, betondarabokkal és a segélyszervezetek által odavitt vizespalackokkal dobálta a határzár vonalán felsorakozott rendőröket. A tüntetők a magukkal hurcolt nőket és gyermekeket élő pajzsként használva próbáltak betörni az ország területére.