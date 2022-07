Egyre agresszívebbek a migránsok, ezért is van szükség a határvadász egységek létrehozására

Az elmúlt hetekben többször is közzétett a magyar kormány olyan felvételeket, amelyeken az látszik, hogy fegyver vagy fegyvernek látszó tárgy van a határon átjutással próbálkozó migránsoknál. Az átjutási kísérletek is egyre agresszívebbek, a rendőrökre is rátámadnak az illegális bevándorlók. Szijjártó Péter a Kossuth Rádióban azt mondta: Magyarország továbbra sem engedi be a migránsokat, ezért van szükség a határvadász egységek létrehozására – hangzott el az M1 Híradójában.