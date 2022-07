Fesztiválhangulatban telik a 100. Magyar Derby zárónapja

Fesztiválhangulatban telik a 100. Magyar Derby vasárnapi zárónapja Budapesten, a Kincsem Parkban – tudósított a helyszínről az M1 Híradója.

Ma ér véget a 100. Magyar Derby

Elhangzott: a háromnapos 100. Magyar Derby zárónapjára sokan látogattak ki a Kincsem Parkba, megteltek a lelátók. Az élő bejelentkezéskor éppen a Tórizs Hajnalka által tervezett kalapok divatbemutatóját tartották.

A 100. Magyar Derby zárónapján tizenegy futam kapott helyet.

Pécsi István, a Kincsem Park ügyvezető igazgatója korábban elmondta, hogy a rekordot jelentő, 30 millió forint összdíjazású derbyn a maximális 16 indulóból hét-nyolc ló közel azonos eséllyel áll rajthoz a 2400 méteres pályán.

A futamok között színvonalas és látványos produkciókat ígérnek a szervezők, közvetlenül a derby előtt például Tóth Gabi énekesnő lép fel, aki a rendezvény háziasszonya is. Emellett koncertet ad egy ötven tagú szimfonikus zenekar is. Különleges módon megmutatják az eddigi 99 derby-győztest is.

A programban szerepel pónifelvonulás, mazsorettbemutató, divatmustra és kalapszépségverseny, felavatják Kállai Pál legendás magyar versenylovas szobrát, koncertet ad Horváth Apor Boldizsár zongoraművész és a Műegyetemi Szimfonikus Zenekar is.