Kiterjesztették a tűzgyújtási tilalmat az egész országra

Tetőzött a kánikula, péntek élután Mezőkövesden 40,1 fokot mértek. Pokolian meleg volt az egész országban, és az eső elmaradása miatt egyre nagyobb a szárazság. Szombattól életbe lépett az országos tűzgyújtási tilalom. Közben több település vízosztással segíti az embereket. Szombat reggelre megérkezett a hidegfront, de ez csak átmeneti enyhülést hoz – számolt be az M1 Híradója.

Tetőzött a kánikula

Az elmúlt napokban még az árnyékban is kutya meleg volt. A hőséget a négylábúak is nehezen viselik. Az esztergomi Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon menhelyen óránként cserélik a kutyák vizét, naponta többször locsolják a keneleket is. A nagy melegben ugyanis könnyen hőgutát kaphatnak a négylábúak.

„A kutyák csak tappancsaikon keresztül tudnak izzadni, ezért hamarabb megemelkedik a testhőmérsékletük” – mondta az M1-nek a menhely vezetője Pálmai Andrea az M1 Híradójának.

Ezért fontos, hogy napközben a tűző napon ne sétáltassuk a kedvenceinket, ugyanis az számukra sokkal megterhelőbb, mint gazdájuknak.

Kapcsolódó tartalom

A lovak is élvezik a hűsítő locsolást a Hortobágyon. A Mátai Ménes lovai keresik az árnyékos helyeket a nagy melegben. Több vizet is fogyasztanak ilyenkor, a dolgozók naponta többször feltöltik hideg vízzel az itatókat.

Sokan a strandokon kerestek menedéket a kánikula elől. A legtöbben a nyáriszüneten lévő gyerekeket hozták el.

Békéscsabán napok óta vízosztással segítik az embereket. Az egyik helyi egyesület több száz liter vizet osztott már ki a város forgalmas helyein, a legmelegebb órákban.

Solymáron nem csak flakonokban osztják a vizet, napok óta lajtoskocsik járják a települést. A Pest megyei nagyközségben tapasztalt vízhiányt orvosolják így. A vízmű tájékoztatása szerint a problémát nem a víz hiánya okozza, hanem a rendszer kapacitása és a kánikula miatt megnövekedett fogyasztás.

A térség országgyűlési képviselője pénteki tájékoztatóján azt mondta, minden erejükkel dolgoznak a probléma megoldásán. Menczer Tamás hozzátette, csütörtökön két vízhordó autóval kezdték meg az egyik kiürült tározó feltöltését, most pedig további járműveket állítottak szolgálatba.

A hőség miatt vörös kód is érvényben van, vagyis az ellátó szolgálatok készenlétben állnak, hogy segítsék a rászorultakat. Az extrém szárazság miatt pedig szombattól az ország teljes területén elrendelték a tűzgyújtási tilalmat. Ennek értelmében tilos tüzet gyújtani az erdőkben, vasút, és közút menti fasorok közelében, de még a kijelölt tűzrakó helyeken is. A tilalom visszavonásáig a parlag és gazégetés sem engedélyezett.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közölte, hogy csak júniusban 1100 tűz keletkezett a szabadban, amelyeknél 17-en sérültek meg, a leégett terület nagysága meghaladta a 20 négyzetkilométert.

Idén eddig már 10493 tűz keletkezett a szabadban, ami csaknem kétszer annyi, mint tavaly ilyenkor. A leégett terület nagysága 331 négyzetkilométert tesz ki, ami majdnem tízszerese a 2021-ben leégett terület nagyságának.