Solymáron másodfokú vízkorlátozást rendeltek el

Solymáron péntektől másodfokú vízkorlátozást rendeltek el – közölte a település polgármesteri hivatala a Facebook-oldalán. Délután megérkezett Solymárra és munkába állt a honvédség két vízszállító autója.

Az erről szóló határozat szerint a naponta 10 köbméter átlagfogyasztást meghaladó, gazdálkodó szervezetnek minősülő felhasználóknak a napi fogyasztási igényüket 10 százalékkal szükséges csökkenteniük.

Emellett a vízkorlátozás időtartama alatt Solymár Nagyközség közigazgatási területén a vízfogyasztók kötelesek „a takarékos ivóvíz-felhasználás megvalósítására” – fogalmaztak.

Továbbá tilos minden tömlős locsolás és mosás a település egész területén; az automata öntöző berendezések működtetése; a járdák, utak mosása; gépjárművek tömlős mosása; valamint a medencék töltése.

A most elrendelt másodfokú vízkorlátozás visszavonásig van érvényben – közölték.

A polgármesteri határozat indokolásában azt írták: a korábban elrendelt elsőfokú részleges vízkorlátozás nem hozott érdemi eredményt, valamint az elmúlt hét rendkívüli magas hőmérsékletű, csapadék nélküli napjai miatt fokozódott a vízfelhasználás, ami a közüzemi hálózatban nyomáscsökkenést, vízhiányt idézett elő regionális szinten – tették hozzá.

A hőségben megnövekedett vízfogyasztás további emelkedése, illetve műszaki meghibásodás esetén már napok óta nyomásesés vagy átmeneti vízhiány tapasztalható több Pest megyei településen. A vízszolgáltató Duna Menti Regionális Vízmű (DMRV) Zrt. szerdán a fogyasztás csökkentését kérte a fogyasztóktól.

Az érintett településeken a katasztrófavédelem ötfős operatív törzset állított fel.

Menczer Tamás, Pest megye 2. számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselője súlyos vízhiányról számolt be csütörtökön. Másnap elmondta azt is: kizárólag helyben nem lehet a solymári problémát orvosolni, ezért a településsel egy vízhálózaton lévő 10 településen – Ürömön, Pilisborosjenőn, Pilisvörösváron, Pilisszentkereszten, Budakalászon, Pomázon, Szentendrén, Pilisszántón, Pilisszentivánon és Csobánkán – is vízkorlátozásra van szükség. Az érintett települések vezetőivel is egyeztetett a fideszes politikus.

Kapcsolódó tartalom

Megérkezett a honvédségi segítség

Péntek délután megérkezett Solymárra és munkába állt a Magyar Honvédség két nyolcköbméteres vízszállító autója is, mellyel megduplázták a tengelyen, vagyis autóval történő vízszállítási kapacitásukat.

A helyszínen Menczer Tamás, Pest megye 2. számú választókerületének fideszes országgyűlési képviselője az MTI-nek elmondta: ezzel megduplázták a tengelyen, vagyis autóval történő vízszállítási kapacitást.

Hozzátette: a honvédség autói a nagyméretű járművekkel is megközelíthető, Panoráma utcai víztározó medencét töltik folyamatosan, míg a vízszolgáltató két autója a Jókai utcait, ahonnan szivattyúval juttatják el a vízhiányos területeket ellátó legfelső medencébe a vizet.

A négy, összesen 32 köbméter kapacitású autó napi 24 órában dolgozik, egy „kör” – vagyis a víz felvétele, Solymárra szállítása és betáplálása a medencébe – másfél órát vesz igénybe. A tározók kétszáz köbméteresek.

Menczer Tamás hangsúlyozta: a csütörtökön két autóval, éjjel-nappal folytatott feltöltésnek is volt eredménye, péntek reggel Hutweide településrészen olyan helyeken is volt – igaz, csak rövid ideig – víz, ahol már napok óta nem folyt a csapból.

„Láttuk tehát, hogy az autós rátöltésnek van értelme” – mondta, és reményét fejezte ki, hogy a megduplázott kapacitással elérik, hogy legalább időszakosan Solymár valamennyi településrészén legyen víz.

„Ez a cél, ezért dolgozunk minden erőnkkel” – tette hozzá Menczer Tamás.