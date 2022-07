Orbán Viktor: Eljött a pillanat egy új határvadászrendszer megszervezésére

Eljött a pillanat, amikor muszáj megszerveznünk egy új határvadászrendszert – egy határőrséget, amely határvadászszázadokból áll – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A határvédelem kapcsán fontos észben tartani, hogy hazánk nehezebb helyzetben van, mint bármelyik uniós ország – fejtette ki Orbán Viktor műsorvezetői kérdésre válaszolva.

Vannak országok, amelyeket érint az Ukrajnából érkező menekültek áradata – ilyen például Lengyelország. Olyanok is akadnak, akiket érint a délről érkező migránsáradat, mondjuk Horvátországot vagy Szlovéniát, Romániát. De

olyan állam, amelyet mind a kettő óriási súllyal érint, az csak Magyarország

– s valamelyest Románia, fűzte hozzá a kormányfő.

Mi fogjuk fel megint a csapásokat

Bennünket egyszerre sújt az Ukrajnából, a háborúból érkező eddig 800 ezres menekülthullám, és csak a 2022-es év eddig eltelt időszakából több mint 100 ezer illegális határátlépő délről – vázolta a miniszterelnök, és hangsúlyozta, példátlan az, hogy ez a két teher egyszerre nyomjon egy országot.

A kormányfő elmondta: próbálja megértetni az uniós országokkal, hogy ez nemcsak egy magyar ügy. Hiszen ha a migránsok bejutnak magyar területre, akkor megjelennek majd az osztrák határnál is. Az ukrán menekültek jó része sem marad Magyarországon, továbbmennek nyugat felé. Az, hogy megsegítsék a határvédelmet Brüsszelből, nem csak magyar érdek, „ott a belső, nyugalmas Európában élők, illetve minden nemzetnek az érdeke. Mert mi fogjuk fel megint azokat a csapásokat, amelyeket Európa kapott”.

Hozzátette:

ebben az ügyben elkelne tehát a pénzügyi segítség, de ehelyett „emberi jogi” támadásokat kapunk.

Annak ellenére is, hogy már többször is fölvetette Brüsszelben ezt a problémát, s annak ellenére, hogy logikus és elvárható lenne az Európai Uniótól, hogy ezt a helyzetet fölismerje és Magyarországnak ezt a támogatást megadja.

Idén már több mint 105 ezer migráns akart illegálisan bejutni Magyarországra a határzárnál. Friss helyzetkép a déli határról. Forrás: Magyarország Kormánya, Facebook

„Le kell venni” a katonákat

A déli határainkon kialakult helyzetről Orbán Viktor elmondta, hogy tavaly 400 embercsempészt fogtak el, idén már 750-et. Tehát nemcsak arról van szó, hogy több a migráns, hanem hogy az „üzlet” mérete is nő, hiszen itt pénzről van szó. Az élelmiszer-ellátás problémái Afrikában és Ázsiában már érezhetők, a háború következményei ott is megjelennek. Egyre több ember indul meg, illetve egyre nagyobb üzletet látnak az embercsempészek abban, hogy rávegyenek tömegeket, induljanak meg Európa felé.

Miután Ukrajna adta a világ búzaexportjának 10, illetve a kukoricaexportjának több mint 15 százalékát, ez a mennyiség most hiányzik az ázsiai és afrikai piacokról, ott éhínség fenyeget.

Egy élelmiszerválság rémképe rajzolódik ki előttünk, ami migrációt gerjeszt. Ezeknek az embereknek egy része tehát illegális migránsként jelenik meg határainknál, így növekszik az embercsempészek száma is. S ez a hullám nőni fog.

Ahogy a helyzet súlyosbodik, egyre növekszik a nyomás határainknál, „nem tudjuk megállítani a migránsokat azzal a szervezeti erővel”, amely eddig ezt lehetővé tette. Eddig katonákat és rendőröket vezényeltünk oda. Most, hogy a háborús zóna közeledik Magyarország keleti határaihoz,

minden egyes perc, amit a katonáink nem fölkészüléssel – a védelmi képesség megerősítésével, gyakorlatozással – töltenek el, luxus, megengedhetetlen

– fogalmazott.

Az ott szolgáló katonákat tehát most „le kell venni” a határvédelemből, hogy részt tudjanak venni a magyar hadsereg fölpörgetett fejlesztési programjának végrehajtásában. A rendőröket pedig egyelőre „úgy vezényeljük oda”, a határra, tehát valahonnan ők hiányoznak. Nemcsak a családjuknak, hanem a közrend és a közbiztonság fenntartásából is, és a békés, nyugodt, polgári élet megteremtésében sem tudnak részt venni. Ez átmeneti, egy-két évig tartó megoldásként jó volt, de erre most már nem tudunk építeni.

Csak határvadász és határvédelmi szolgálatra 2–4 ezer embert

Eljött a pillanat, amikor muszáj megszerveznünk egy új határvadászrendszert – egy határőrséget, amely határvadászszázadokból áll. Most ezt a munkát a belügyminiszterre bíztuk rövid határidővel. Ha megbirkózik vele, akkor a Belügyminisztérium keretein belül építjük ki ezt a határvadász-képességet. „Új embereket kell fölvennünk, ezrével: csak határvadász- és határvédelmi szolgálatra két-négyezer embert” – részletezte a kormányfő a műsorvezető érdeklődésére.

Őket ki kell képezni, s ott emberekkel szemben kell intézkedniük – tehát

nem csak fizikailag kell őket felkészíteni, de az emberi jogok ismerete, jogszabályismeret szükséges, tudniuk kell, hogy mit lehet tenni és mit nem. Ki kell képezni őket arra, hogy civilizált módon tudjuk megvédeni határainkat.

Ha valaki figyeli a déli határhelyzetet, látja, hogy egyre erőszakosabbak az embercsempészek és az illegális migránsok, s erőszakkal szemben plüssmacikkal és virágcsokrokkal nem lehet védekezni.

Nekünk tehát most néhány ezer jól kiképzett emberre lesz szükségünk a következő hónapokban.

Orbán Viktor kiemelte, hogy nagyon komoly, polgárbarát testület lett a rendőrségből az elmúlt 12 évben, tehát „ha azon belül tudunk valamit megoldani, jótékony hatással lenne az állampolgár–rendőr, migráns–rendőr kapcsolatra is”.

