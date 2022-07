Orbán Viktor: A háborús zóna egyre közelebb kerülhet Magyarországhoz

A háborús zóna sokkal gyorsabban közeledik majd Magyarországhoz, mint amire egyébként a magyarok nagy része gondol – fogalmazott Orbán Viktor a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a védelemre való felkészülés csak években mérhető, ezért ha békét akarunk, akkor most kell jelentősen megnövelni a katonai képességeinket.

A NATO-csúcsról Orbán Viktor azt mondta, hogy akármilyen viták voltak Ukrajna és Oroszország között és bármennyire is nem hallottuk meg az orosz biztonsági igényeket, ez nem ok arra, hogy egy ország megtámadjon egy másik országot. „Mindenki az ukránok oldalán van, hiszen az ember a megtámadott oldalán szokott lenni, és szurkol is a megtámadottnak természetesen. De miután háborúról van szó, ahol tízezrek halnak meg, és ez a szám nagyon könnyen elérheti a százezreket is, nem akar ebbe belekeveredni. Mert

ez nem Magyarország háborúja, ez két szomszédos szláv ország háborúja, a NATO pedig egy védelmi szövetség”.

Volt olyan elképzelés, hogy lehet úgy háborút nyerni az oroszok ellen, hogy az ukránoknak fegyvert szállítanak, ami ugyan fontos, de még fontosabb a katona. Katonák tekintetében pedig fogytán vannak. Hősiesen harcolnak, de a katonai realitások előbb-utóbb érvényre jutnak.

Ha kimondjuk a városok nevét, ahol most a front húzódik Ukrajnában – Luhanszk, Donyeck –, ezek nincsenek benne a mindennapi magyar kultúrában, ezek idegen, távoli helyeknek tűnnek. De hogyha gyorsan változik a katonai helyzet – amire minden esély megvan –, akkor egyre inkább olyan városok nevét fogjuk majd hallani, amiket már ismerünk,

mert a háborús zóna sokkal gyorsabban közeledik majd Magyarországhoz, mint amire egyébként a magyarok nagy része gondol

– mondta Orbán Viktor.

A kormányfő elmondta, hogy a NATO csúcstalálkozóról úgy érkezett haza, hogy „sürgősen be kell rúgni a motorokat”, és a haderőfejlesztési program sebességét 2–3-szorosára kell emelni, a védelmi képességeinket meg kell erősíteni, ebből a félbékés és félveszélyhelyzeti állapotból ki kell rántanunk a hadseregünket, és nagyon gyors képességfejlesztési munkát kell elvégeznünk.

„A békeidőre jellemző nyolcórás munkaidőnek most vége van” – hangsúlyozta a miniszterelnök, majd hozzátette, hogy

„meg kell találnunk a módját annak, hogy egy emberfelettinek tűnő munkával, erőfeszítéssel a védelmi képességeinket radikálisan megnöveljük”.

Orbán Viktor a NATO-csúcson tapasztaltak alapján elmondta, hogy a NATO is érzi, hogy baj van, ezért hoztunk döntést arról, hogy meg kell erősíteni a NATO keleti szárnyán lévő országokat, mi ide tartozunk. Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Románia, itt komoly katonai erősítéseket kell végrehajtania a NATO-nak, mert ha baj van, akkor már hiába kapkodunk – magyarázta a kormányfő.

A miniszterelnök kiemelte, hogy a védelemre való felkészülés csak években mérhető, amikor a baj beütött, akkor már hiába akarunk kiképezni több katonát, hiába akarjuk korszerűsíteni a fegyverrendszereinket, hiába akarjuk a védelmi minőségét növelni a katonáknak, ha előtte ezt nem tettük meg, azt néhány hét alatt, amikor már a baj közel van, nem lehet megtenni.

„Tehát ha békét akarunk, akkor most kell jelentősen megnövelni a katonai képességeinket”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Nyitókép: A Magyar Honvédség Breakthrough 2021 elnevezésű dinamikus bemutatója a Veszprém megyei Hajmáskér mellett található Központi Gyakorló- és Lőtéren 2021. szeptember 29-én.

MTI/Vasvári Tamás