Orbán Viktor: A békével mindenki jól járna

Minden ország az orosz–ukrán háború mihamarabbi befejezésében és a békekötésben lenne érdekelt, ugyanis a háborús inflációt csak így lehet megállítani – közölte Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök kiemelte, hogy nem szankciókat kell kivetni, hanem el kell érni, hogy tűzszünet legyen, majd meg kell állapodni a béketárgyalások keretéről. Orbán Viktor bejelentette, hogy a kormány felgyorsítja a haderőfejlesztést – számolt be az M1 Híradó.

Orbán Viktor: A háborús inflációnak csak a békével lehet véget vetni

Magyarországnak és az összes országnak az lenne az érdeke, hogy minél hamarabb béke legyen – közölte Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A kormányfő hangsúlyozta: Magyarország a béke oldalán áll, a háborús inflációt ugyanis csak így lehet megállítani, nem pedig szankciókkal.

„Nem szankciókat kell kivetni, hanem el kell érni, hogy tűzszünet legyen. Először tűzszünet, utána pedig meg kell egyezni a béketárgyalások feltételeiről és kereteiről. És akkor béketárgyalások vannak, addig nincs háború, addig visszazökkennek a gazdaságok a normális működési rendbe, és akkor mindenki jól jár. A békével mindenki jól járna, de egyelőre rajtunk kívül mások nem ütik meg ezt a hangot” – fogalmazott a kormányfő.

Kapcsolódó tartalom

Orbán Viktor a múlt heti EU-csúcsról elmondta, nehéz a helyzet, Európa komoly kihívásokkal áll szemben.

„Romló háborús helyzet Ukrajnában, háborús infláció, az ajtón kopogtató háborús gazdasági válság és egy közvetlen energiaválság, ez nagyjából a kínálat, amiből dolgoznak ma Európa politikai vezetői” – fejtette ki Orbán Viktor.

A miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta, Magyarország az EU egységében érdekelt, de nem hajlandó egy újabb szankciós csomagról tárgyalni, ugyanis egy gázembargó még súlyosabb következményekkel járna, mint az olajembargó.

„Erről mi nem is vagyunk hajlandók tárgyalni, jeleztük az elején, hogy

olyan javaslatot, amely a Magyarországra érkező gáz korlátozásáról szól, az orosz gázhoz való hozzáférésünket nehezítené, nem tárgyalunk. Nem arról van szó, hogy keressünk kompromisszumot, hanem nincs miről tárgyalni”

– szögezte le a miniszterelnök.

A kormányfő kiemelte: a háborús helyzet miatt most mindenki védekezik, és nem annak van itt az ideje, hogy előre lépjünk egyet vagy kettőt, hanem most az a siker, ha az eddig elért eredményeket meg tudjuk védeni. Orbán Viktor hangsúlyozta: a kormány továbbra is Magyarország és a magyar emberek érdekeit tartja a legfontosabbnak.

„Amire vállalkozni tudunk ma jó lelkiismerettel és őszintén, hogy

megvédjük azt, amink van. Teljes foglalkoztatást, családtámogatást, rezsicsökkentést és a nyugdíjakat.

Ha ezeket meg tudjuk védeni, akkor Magyarország nagyon nagy teljesítményt tesz le az asztalra. A legtöbb ország erre most sem képes, és nem lesz képes a jövőben sem” – mondta a kormányfő.

Orbán Viktor az e heti NATO-csúcsról elmondta: Magyarország és a többi ország is a hősiesen harcoló Ukrajna oldalán áll, de Magyarország továbbra sem szállít fegyvereket a háborúba.

A NATO is érzi, hogy baj van, és hiába a fegyverszállítások, az oroszok számbéli fölénye lassan érvényesülni fog – mondta Orbán Viktor, ezért arról is döntöttek Madridban, hogy a szövetség keleti szárnyát megerősítik.

Arra is fel kell készülni, hogy a háborús zóna sokkal gyorsabban közelebb kerülhet Magyarországhoz, mint azt bárki gondolná – mondta Orbán Viktor, ezért a magyar haderőfejlesztést is a két-háromszorosára kell gyorsítani.

„Amikor a baj beütött, akkor már hiába akarunk kiképezni több katonát, hiába akarjuk korszerűsíteni a fegyverrendszereinket, hiába akarjuk a minőségét növelni, a védelmi képességeit növelni a katonáinknak, ha előtte ezt nem tettük meg, ezt néhány hét alatt nem lehet megtenni, amikor a baj közel van.

Tehát ha békét akarunk, akkor most kell jelentősen megnövelni a katonai képességeinket”

– jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban.

Kapcsolódó tartalom

Orbán Viktor hangsúlyozta: az ország védelmének megerősítésében megfeszített munkát kér a honvédelmi minisztertől, a hamarosan létrejövő vezérkartól és minden katonától.