Melyik lesz a jobbik?

Tisztújítást tart holnap a Jobbik, két hónapon belül immár a másodikat. Jakab Pétert ugyanis az áprilisi veserég után májusban újraválasztották, de júniusban lemondott, hogy a párt júliusban új vezetőt válasszon. Az elnöki posztért hárman indulnak: Ander Balázs, a Jobbik jelenlegi alelnöke, Gyöngyösi Márton, a párt EP-képviselője és a zaklatási gyanúba keveredett Földi István.

Botrányok sokasága vezetett Jakab Péter pártelnöki bukásáig és a holnapi tisztújításig. A Jobbikot szétfeszítő belső hatalmi harcok az áprilisi választások után rögvest megkezdődtek. Az első konfliktusok azért robbantak ki, mert a párt listájáról mandátumhoz jutott képviselők a Jakab iránti lojalitásuknak köszönhették pozíciójukat, míg mások bizalomvesztés vagy épp Molnár Enikő kabinetfőnök miatt a lista elérhetetlen helyeire kerültek.

Jakab Péter (Fotó: hirado.hu)

Ráadásul Jakab Péter az áprilisi bukás pillanatában azonnal nekiment Márki-Zay Péternek, és a baloldal közös miniszterelnök-jelöltjét tette felelőssé az összefogás csúfos kudarcáért. A Jobbik korábban kilépett vagy kizárt tagjai azonban egyértelművé tették: Jakabnak nem lett volna szabad belerúgnia a már „földön fekvő” Márki-Zay Péterbe. Varga-Damm Andrea például azt mondta: a Jobbikban „kidobták a családi ezüstöt, s azt hitték, pléhkanállal nagyot lehet meríteni”.

Vona Gábor volt pártelnök pedig azt írta: Jakab egyszemélyes, parizeres celebshow-t csinált a Jobbikból. „A Jobbiknak a legjobb az lenne, ha Jakab Péter lemondana, a májusi tisztújításon átadná a helyét valakinek, ő pedig menne a visszavonuló Gyurcsány helyére a DK-ba, ahová való” – írta Vona. Stummer János volt jobbikos politikus pedig agresszív kismalachoz hasonlította Jakabot.

Kapcsolódó tartalom

A pártot megrengető következő botrány a szexuális zaklatás ügye volt.

A hírek szerint a zaklatás még tavaly decemberben történt egy csapatépítő Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei disznótoron, de a botrány idén, közvetlenül a párt májusi tisztújító választmányi ülése előtt robbant ki. Jakab Péter az áldozattal való együttérzés, felelősségre vonás és rendőrségi feljelentés helyett a Fidesz-médiát hibáztatta. Közösségi oldalán azt írta: „Szombaton tisztújítás lesz a Jobbikban. Ma meg is érkezett a fideszes nehéztüzérség, hátha… Soha ne higgy a Fidesz-médiának. Hazudnak! A jogi lépéseket természetesen most is megteszem.”

Kapcsolódó tartalom

A Jobbik következő botránya menetrendszerűen érkezett, alig néhány napot kellett csak rá várni. A tisztújító választmányt követően ülésező elnökség ugyanis olyan keményen összeveszett Jakab kabinetfőnöke, Molnár Enikő miatt, hogy a vita végül nyílt cseréptörésbe torkollott: a lázadók Potocskáné Kőrösi Anita elnökhelyettes vezetésével megnyírbálták a Jakabot támogató Molnár Enikő hatáskörét, válaszul a pártelnök a Jobbik etikai és fegyelmi bizottsága elé vitte az ügyet és kezdeményezte Potocskáné kizárását a pártból.

„A bizalmamat élvező ember hirtelen a távollétemben úgy dönt, elnöki jogkört ragad magához, semmibe veszi a törvényeket, és mint elefánt a porcelánboltban, elkezd törni-zúzni” – indokolta a döntését. Állítása szerint Potocskáné olyan pénzek kifizetésére akarta utasítani a Jobbik pártalapítványát, amelyek azt anyagilag csődbe vitték volna. A fegyelmi testület megvizsgálta az elnöki beadványt és egyhangúlag úgy határozott, hogy a „panasz tárgyává tett cselekmények nem minősülnek etikai vagy fegyelmi vétségnek, így a bizottság az eljárás megszüntetéséről döntött”. A bizottság jogi véleménye szerint az „eljárás alá vont elnökhelyettes semmilyen bűncselekményt nem követett el, ilyenre utaló körülmények nem merültek fel”.

Kapcsolódó tartalom

A belső feszültségek miatt Jakab annak ellenére lemondott a pártelnöki posztjáról, hogy májusban újraválasztották elnökké. A parlamenti frakcióvezetői posztját azonban megtartotta. A Jobbiknak így most újra tisztújítást kell tartania. Eddig hárman jelentkeztek elnöknek: Gyöngyösi Márton, Ander Balázs és a Jobbik zaklatási botrányával összefüggésbe hozott Földi István.