Továbbra sem találják a Duna visegrádi szakaszán eltűnt fiatal lányt

Továbbra sem találják azt a 17 éves lányt, aki szerda este tűnt el a Duna visegrádi szakaszán. Három gyerek sétált be a folyóba, de a nagy sodrás elvitte őket. Egy 14 éves fiú és egy 7 éves kislány kijutott a vízből, de a legidősebb lány azóta sincs meg. A hatóságok arra figyelmeztetnek: csak olyan helyen szabad fürdőzni, ahol ezt tábla jelzi – hangzott el az M1 Híradójában.

Keresik azt a 16 éves lányt, aki a Dunában tűnt el tegnap

Egy visegrádi partszakaszra indult sétálni egy 16 éves lány a hétéves húgával és 14 éves ismerősével. Úgy tudni a gyerekek begyalogoltak a vízbe, majd az erős sodrás miatt elindultak kifelé. A 14 éves fiú és a 7 éves kislány épségben kiértek, azonban a lány nővére már nem tudott kijutni a partra, és elmerült.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság búvárszolgálata és a visegrádi önkéntes tűzoltók a bejelentés követően azonnal a helyszínre érkeztek, akik csónakkal indultak az eltűnt lány után a vízi rendőrökkel együtt.

A keresés jelenleg is folyamatban van, vízről, szárazföldről, valamint a búváregységek is keresik az eltűnt tinédzsert.

„Ha Visegrádot nézzük, akkor az egyik legveszélyesebb szakasz. Sajátos vízmozgás alakul ki, tehát itt előfordul az, hogy a Duna bizonyos szakaszon visszafolyik, tehát egy úgynevezett limány alakul ki, illetve erős a sodrás is. Emellett, mint ahogy látható itt a hátunk mögött kikötő helyezkedik el, itt eleve tilos és hát Visegrád területén nincs kijelölt fürdőhely” – mondta Prohászka Richárd, a Dunai Vízirendészet kapitányságvezetője.

Táblák jelzik országszerte, hogy a Dunában is tilos fürdeni.

Kivéve az erre kijelölt fürdőhelyeket. A Duna jobb és bal partján több is van, ilyen például a nagymarosi is. Sokan ki is használják még a hétköznapokon is az ingyenes lehetőséget. A strandon táblák és bóják is jelzik, hogy meddig szabad a vízbe menni. A 200 méteres szakasz ugyanis gyorsan mélyül.

A hatóságok minden évben felhívják a figyelmet arra, hogy aki nem tud jól úszni, az mindig csak sekély vízben fürödjön. Felhevült testtel tilos hirtelen vízbe ugrani.