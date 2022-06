Megdőlt a napi melegrekord, csütörtök éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás

Több helyen is megdőlt a melegrekord itthon. A legnagyobb hőség a Fejér megyei Adonyban volt, ahol ma délután 39,2 fokot mértek. Csütörtök éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás. A szakértők azt javasolják, hogy 11 és 15 óra között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon, kerüljük a nehéz ételeket, és ne feledkezzünk meg a folyadékpótlásról.

Megdőlt az országos melegrekord: Adonyban 39,2 Celsius-fokot mértek

Sorban állnak a gyerekek a billegő bólyákon a strandokon és az aquaparkokban. Sok nagyszülő döntött úgy, hogy a hőségben strandolni megy az unokáival. A leveleki wakeboardpályán pedig sokan ragadtak deszkát, egymást váltották a vízen a hullámlovasok.

„Miközben a kötélpálya húzza a vendégeinket, a menetszél hűti őket, de ha éppen elesnek, mert hibáznak a deszkán, akkor egy hűsítő vízbe esés nagyon jól tud esni ilyenkor a 35-36 fokban” – mondta Kemecsei Fanni wakeboardoktató.

Vannak, akiket a nagy meleg sem tántorít el a testmozgástól, a konditermekben továbbra is rengetegen fordulnak meg nap mint nap. A személyi edzők is azt javasolják, hogy a nagyon magas hőmérsékletben 30–35 fok felett edzőtermet válasszunk, aminek a légtechnikája is kielégítő, és nem leszünk rosszul.

A hőségben a kiszáradás veszélye fenyeget, ezért sok folyadékot kell fogyasztani. A soproni pályaudvaron – akárcsak a többi nagy forgalmú állomáson – ásványvizet osztottak az utasoknak.

„Első körben csütörtökig tart a vízosztás, azaz addig, ameddig a hőségriasztás, de amennyiben azt meghosszabítják, akkor a vasúttársaság is ugyanígy jár majd el a vízosztással a vasúti pályaudvarokon” – közölte a közmédia tudósítója.

Hétfő óta vörös kód van érvényben a kánikula miatt, így minden intézmény egyfajta készültségben van. Az idősotthonokban fokozottan figyelnek a lakókra. Az ápolók egész nap felügyelik, hogy mindenki elég folyadékot fogyasszon.

„Az időseket mindig megviselni a nagy meleg, különösen azért, mert ők jobban veszítik a folyadékot, nem olyan jó a folyadékháztartásuk. Évközben is mindig figyelmeztetni kell az idős embert arra, hogy megfelelő mennyiségű folyadékot igyon” – mondta Turza Károly, a Tatai Kistérségi Időskorúak Otthonának igazgatója.

A kánikula az előrejelzések szerint egész héten kitart, enyhülés csak jövő héttől várható.