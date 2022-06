Ismét jár a Hortobágy-halastavi Kisvasút. A menetrend szerinti járatok a nyár további részében keddtől vasárnapig minden nap indulnak.

Újra közlekedik a Hortobágy-halastavi Kisvasút kedd óta – közölte a jó hírt a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága közösségi média oldalán.

A menetrend szerinti járatok a nyár további részében keddtől vasárnapig 10.00-kor, 12.00-kor, 14.00-kor és 16.00-kor indulnak, jegyeket a Halászbárka Halastavi Fogadóközpontban lehet váltani.

A Hortobágy-halastavi Kisvasutat azért hozták létre 1915-ben, hogy a haltenyésztésre kialakított tórendszert kiszolgálja. Ekkor még ló vontatta.

A járatok a fogadóközponttól indulnak, ahol az érdeklődők egy kiállítást is megtekinthetnek amíg várakoznak a vonat indulására.

A kisvasút a tavak belső gátján halad, egészen a Kondás-tóig, állomásai pedig neves ornitológusok és természetvédők neveit viselik.

Akik nemcsak a lenyűgöző látványra kíváncsiak, hanem a madarak, állatok titkos életébe is belesnének, azok számára is tökéletes választás a kisvasút, ugyanis minden megállóhely közelében található egy magasles, a Festetics Antal állomáson pedig egy vízi sétányt is bejárhatnak az érdeklődők.

További információt ide kattintva olvashatna.