„Mindenki a maga területén gondolja végig” – Budapest vezetése változást vár a lakosságtól

Rövid idő alatt számottevő hozzájárulást vár el a lakosságtól a főváros vezetése, mivel a magas energiaárak miatt a tervezett zöld átállás csak így lesz megvalósítható – hangsúlyozta Tüttő Kata Budapest főpolgármester-helyettese egy brüsszeli energiapolitikai fórumon. A szocialista politikus nemrég jelentette be, Budapest csatlakozik egy brüsszeli kezdeményezésű energiatakarékossági projekthez, amiben többek között az autós forgalom radikális visszaszorítása is szerepel, mindezek mellett pedig a főváros vezetése a dugódíj bevezetését is kívánatosnak tartaná.