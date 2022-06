Egyre többen érkeznek és egyre agresszívabbak a migránsok: új határvédelmi testület felállítását kérte Orbán Viktor

A rendőrség keretein belül működő új határvédelmi testület felállítását kérte Pintér Sándor belügyminisztertől a kormányfő. Orbán Viktor ezt azzal indokolta: tarthatatlan, hogy miközben tőlünk keletre háború dúl, a magyar katonákat gyakorlatozás helyett a határvédelem köti le. De fontos szempont az is, hogy tehermentesítsék a családjuktól távol szolgáló rendőröket – hangzott el az M1 Híradójában.

Orbán Viktor egy új határvédelmi testület felállásával bízta meg a belügyminisztert

Az összes Európába tartó migránsútvonalon emelkedik a az illegális bevándorlók száma. Többségük a könnyű megélhetés és a jólét reményében indult útnak.

A helyzet a Nyugat-Balkánon a legsúlyosabb, ott afgán, szír, pakisztáni és indiai migrásnok tízezrei zsúfolódtak össze. Szerbia is megtelt, rendszeresek a vallási és etnikai konfliktusok a migránsok között.

„Az afgánokkal nagyon sok összetűzésünk volt már, de a marokkóiakkal is csak a baj van. Rengetegen vannak a magyar határ közvetlen közelében, mert folyton visszafordítják őket, ami miatt nagyon idegesek” – mesélte egy algériai férfi.

Az illegális bevándorlók sokszor kifosztják és megfenyegetik egymást.

„Már nekem is volt konfliktusom az afgánokkal, amiatt börtönbe is vittek. Most három-négyezer eurót akarok összeszedni. Annyit kérnek a csempészek” – mondta egy iraki migráns.

A helyiek tehetetlenül nézik, ahogy az idegenek tönkreteszik a városaikat és a földjeiket.

„A migránsok nagy károkat okoztak. Az egyik fiamnak ellopták a telefonját, a másiknak feltörték az autóját. Mindent elvittek belőle, még az iratokat is. Nagyon aggasztó a helyzet” – panaszkodott egy helyi nyugdíjas.

A magyar határzáron sokszor felfegyverkezve, csoportokban próbálnak átjutni az érkezők, csak idén 164-szer támadtak a rendőrökre.

Szinte hétről hétre készülnek olyan felvételek, amelyek az egyre agresszívebb átkelési kísérleteket mutatják be.

A tavalyi 42 ezerrel szemben idén már jóval több mint 106 ezer migránssal szemben intézkedtek a hatóságok, és rajtuk kívül több mint 790 embercsempészt is elfogtak.

A nyáron Pintér Sándor belügyminiszternek egy olyan testületet kell létrehoznia, amelynek feladata a határ védelme lesz – közölte Orbán Viktor az Országgyűlésben hétfőn. A miniszterelnök hangsúlyozta: tarthatatlan, hogy miközben tőlünk keletre háború dúl, a magyar katonákat gyakorlatozás helyett a határvédelem köti le, illetve tehermentesíteni kell a családjuktól távol szolgáló rendőröket is.

„Az a feladat, amit kiadtam a belügyminiszternek, hogy szeptemberre egy a rendőrség keretein belül működő, de nem a rendőrökből és katonákból álló új testület felállítását kérem, ami kizárólag a határvédelemmel fog foglalkozni” – fogalmazott a miniszterelnök.

Magyarország álláspontja 2015 óta változatlan: nem támogatja, hanem megakadályozza az illegális bevándorlást.

Közben újabb magyar rendőri egység indult Észak-Macedóniába, hogy segítse az illegális bevándorlás elleni küzdelmet. Czukor Gergely alezredes hangsúlyozta: a migrációs nyomás az elmúlt években a nyugat-balkáni útvonalon folyamatosan erősödött, és a tavalyi évhez képest is jelentős növekedést tapasztalnak.

„Magyarország rendőrsége elkötelezett abban is, hogy mindazoknak az országoknak, amelyek a nyugat-balkáni útvonalon terülnek el és segítséget kérnek Magyarország rendőrségétől annak érdekében, hogy a migrációs nyomást, a migrációs hullámot csökkentsék, azoknak segítséget nyújtsunk” – fogalmazott a rendőrség Határrendészeti Főosztályának osztályvezetője.

A magyar rendőrök fő feladatként járőrszolgálatot látnak majd el a jogellenes határátlépések megelőzése és felderítése érdekében, illetve közreműködnek a migrációt szervező embercsempészek előállításában.