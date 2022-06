Brutális drágulás a budapesti parkolásban – akár este tíz óráig is fizetni kell

Nincsenek összehasonlító adatok, nem ismertek a hatástanulmányok, úgyhogy a főváros legújabb felvetése puszta díjemelésként fogható fel – mondta Tóth Zsuzsanna az M1 Ma reggel című műsorában. A Magyar Autóklub jogi szakértője szerint félő, hogy az emelt parkolási díjak miatt Budapesten majd a jogkövető magatartás is csorbul. Hozzátette: csak azt követően lenne értelme előhozni a parkolási díjak emelésének ötletét, hogy már működik ez a rendszer és az arra kijelölt helyen megfizethető áron lehet lerakni az autót.

Abból tehát, hogy a feltételek most még nem adottak, az következik, hogy itt kizárólag az autósok kiszorítása a cél.

Mint fogalmazott: „ez így semmiképpen sem megoldás”.

Akár 600 forint – drágább a parkolás óránként

Karácsonyék döntésének nyomán az első zónában reggel 8 és este 10 között 600 forintba fog kerülni a parkolás óránként, ami a mostani árnál 15 százalékkal drágább.

A második zónában 450 forintot kell majd fizetni reggel nyolc és este nyolc között.

A harmadikban 300 forint lesz az óránkénti díj nyolctól délután hatig.

A negyedik zónában pedig ugyancsak reggel nyolc és este 6 óra között 200 forintba kerül a parkolás óránként.

További szigorítás, hogy az első, második és harmadik zónában legfeljebb csak három órát parkolhatnak az autósok.

Ráadásul a Karácsony Gergely vezette főváros a mostanihoz képest 10 százalékkal növeli azokat a területeket, ahol fizetni kellene a parkolásért. A bevétel nagy része pedig továbbra is a jellemzően baloldali vezetésű kerületek kasszájába vándorol.

A jelenlegi parkolási díjak 175 és 525 forint között mozognak. Az új szabályozás szeptember 5-én lép hatályba.

Karácsony Gergely a polgármesterré választása után közölte: „előbb-utóbb mindenképpen be kell vezetni a dugódíjat Budapesten. Ez az én programom része”. A Magyar Autóklub jogi szakértője szerint ez az ügy már a Parlament elé került, ahol az LMP támogatásáról biztosította. Tóth Zsuzsanna a dugódíj bevezetését korainak tartja, mert „nem adottak a feltételrendszerei”. Mint fogalmazott: „nem épült még ki a teljes elkerülő körgyűrű, tehát Budapesten keresztül kell mennie annak is, akinek nincs ott dolga. A P+R parkolók száma pedig kevés. Budapesten négyezer van belőle, Bécsben 40.000.” – mondta

Tóth Zsuzsanna hangsúlyozta: az Alkotmánybíróság pár évvel ezelőtt elvi síkon rögzítette, hogy a parkolási díjaknak nem lehet bevételnövelő, vagy sarc-jellegű szerepe, hanem kizárólag forgalomszervezőként szabad reá gondolni.

A szakértő elismerte ugyanakkor, hogy sok az autó. Mégsem megoldás a szankcionálás, a büntetés. Kijelentette: „hiányoljuk még a lépcsőzetes munkakezdés bevezetését, és az elektronikus ügyintézés bővítését is. A belvárosban nagyon sok olyan cég található, amelyik a fővárosi önkormányzat tulajdonában van. Az is csökkentené az autóforgalmat, ha számukra bevezetnék a home office-t. A városban egyébként időszakos a túlzsúfoltság. Már az is komoly előrelépés lenne, ha ezeket az időszakos csúcsokat tompítanák” – mondta Tóth Zsuzsanna.

A Magyar Autóklub jogi szakértője szerint a dugóban állás, a parkolási helyet kereső fölösleges autózás is számos hátrányos következményt von maga után.

Leszavazták a Fidesz javaslatát

A fővárosi közgyűlésen a Karácsony Gergely vezette baloldal leszavazta a Fidesz-KDNP frakciójának javaslatát, ami szerint a 2010 óta jól működő II. és VI. kerületi gyakorlathoz hasonlóan reggel 8.00 helyett 8.30-tól kelljen fizetni a parkolásért a fővárosban, így a szülők nyugodtan bekísérhetik gyerekeiket az iskolába, óvodába.

