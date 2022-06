A legjobb nyári receptek Széll Tamástól a Főmenü adásaiban

Frissítő fogások, közkedvelt strandételek, édes, gyümölcsös ízek – a Főmenü konyhája a kánikula idejére a nyár legizgalmasabb receptjeivel megy szünetre. Széll Tamás mesterséf és állandó műsorvezetőtársa, a gasztromentor Böröcz Zsófi konyhatippjei és ételei egész nyáron újranézhetők a Médiaklikken!

A nyári hónapokra sem maradnak receptek nélkül a gasztronómia szerelmesei. Olasz ínyencségek, hagyományos csárdaételek, hagyma- és paradicsomalapú fogások, a tartósítás fortélyai és a balatoni slágerételek közül egyaránt válogathatnak azok, akik felkeresik a Médiaklikk.hu-t, ahol korlátlanul elérhető a Főmenü második évadának valamennyi adása.

A Duna főzőműsorának korábbi epizódjaival bárki könnyedén és gyorsan megfűszerezheti a nyári vendégvárást: Gianni Annoni az itáliai konyhaművészet titkairól mesélt, de készült mediterrán halleves, kijevi csirkemell, pezsgős hagymamártás, házi paradicsomszósz és meggyszörp, valamint máglyarakás is. A „Nekem a Balaton” című adásból pedig az is kiderül, mi az a Balatoni Petyek, hogyan készülhet saláta szőlőből és egy különlegesség, a szarvaspástétom elkészítési módjával is megismerkedhetnek a nézők.

A Főmenü korábbi adásai és receptjei ingyenesen elérhetők a Médiaklikken!

Címlapfotó: Széll Tamás és Böröcz Zsófia (Forrás: MTVA)