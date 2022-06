Kocsis: Nem helyes, hogy aki elveszíti a szavazóit még többe is kerüljön az államnak

A háborús infláció és a brüsszeli elhibázott szankciós politika miatt egy újfajta teherviselésben mindenkinek részt kell vennie, így a pártoknak és a frakcióknak is – jelentette ki Kocsis Máté az Országgyűlésben a frakciófinanszírozási szabályok átalakításáról szóló vitában. A javaslat értelmében hárommilliárd forintot vonnak el a baloldaltól, míg kétmilliárdot a jobboldaltól. Eddig egy ellenzéki képviselő 1,6-szor többe került, mint egy kormánypárti a frakció képviselője. A támogatottsági arányok azzal tolódtak el, hogy a baloldali pártok hat frakciót alakítottak, miközben négy önállóan be sem jutna a parlamentbe – hangzott el az M1 Híradójában.

Átalakítják a frakciófinanszírozást

A baloldali frakciók támogatása 3 milliárddal, a kormánypártiaké pedig 2 milliárd forinttal csökkenjen ebben a ciklusban – emelte ki Kocsi Máté az általa benyújtott törvénymódosítás általános vitájában az Országgyűlésben.

A pártoktól elvont támogatások a háborús infláció, az emelkedő energiaárak, és a Brüsszeli szankciós politika következményeinek ellensúlyozására létrehozott költségvetési alapokba kerülnek. A Fidesz frakcióvezetője arról beszélt, hogy a hat baloldali frakció többe kerülne a jelenlegi ciklusban, mint az előzőben, úgy hogy kevesebben is vannak.

„A frakciók támogatásának, vagy a parlamenti támogatások megoszlása az mégiscsak a választói akaraton kell, hogy nyugodjon. Most ugye nem éllel mondom, de mégiscsak

a matek az matek, a baloldali pártok négy év alatt elveszítettek 800 ezer szavazót. Nem fogadhatjuk el helyes elvként, hogy aki veszít 800 ezer szavazót, az utána még többe is kerüljön 3 milliárd forinttal”

– fogalmazott Kocsis Máté.

A frakcióvezető korábban szólt arról is, hogy az előző négy évben egy kormánypárti képviselő után havi 2,2 millió forintos, egy ellenzéki képviselő után pedig 3,1 millió forintos támogatást kaptak a frakciók, míg a jelenlegi ciklusban egy kormánypárti képviselő 2,6 millió forintba, egy baloldali pedig 4,5 millió forintba kerülne. Ezen a súlyos aránytalanságon is változtatnának most a kormánypártok.

A különböző háttéralkuknak köszönhetően a DK-nak 15, a Jobbiknak, a Momentumnak és az MSZP-nek 10-10, a Párbeszédnek 6, az LMP-nek pedig 5 képviselője lett az új Országgyűlésben

„Itt tulajdonképpen hatpárti megállapodás született abban, hogy mindegyik pártnak, aki részt vett az együttműködésben, biztosítják a frakciót” – az LMP társelnöke mondta ezt korábban az M1-en. Schmuck Erzsébet nyilatkozatából az is kiderült, hogy az LMP-nek csak azért lehet a jelenlegi Országgyűlésben frakciója, mert Gyurcsány Ferenc átengedett számukra egy, eredetileg DK-s mandátumot.

Tudták, hogy nem fognak nyerni, a hatpárti összefogás az egész országgyűlési választást annak rendelte alá, hogy a parlamentbe bejutva minél több pénzhez jusson – ezt még május elején mondta a Magyar Nemzetnek Szanyi Tibor.

Az MSZP volt alelnöke szerint a szivárványkoalíció parlamentbe bejutott tagjainak minden cselekedete a pénz körül forog. Ezért alapítanak annyi képviselőcsoportot, amennyit csak tudnak, mert minél több frakciójuk van, annál több állami támogatást kapnak. Úgy fogalmazott: valójában nem is nevezhetjük őket ellenzéknek, ez pénzéhes üzleti vállalkozás.

Frakciómutyi folyik az ellenzék háza táján – erről beszélt korábban az M1-en a Századvég jogi szakértője is. Ifj. Lomnici Zoltán úgy fogalmazott: mindennek a mozgatórugója a pénz, azaz a frakciók költségvetési támogatása.

„Arra játszottak, hogy összbaloldalként, egységes baloldalként eladva magukat majd a Parlamentben egyfajta frakciómutyi keretében majd egy jóval nagyobb összeget tudnak bezsebelni, mint amennyi egyébként igazságosan és arányosan járna számukra”

– fogalmazott az alkotmányjogász.

A háborús helyzet azonban keresztül húzta a számításukat – tette hozzá az alkotmányjogász, valamint a nagyobbik kormánypárt frakcióvezetőjének az a javaslata, amely egyébként egy arányos és igazságos helyzetet teremt a parlamenti kifizetések és a frakcióknak járó összegek terén.