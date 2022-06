Fokozódik a hőségriadó, életbe lépett a vörös kód

Tikkasztó kánikula várható a héten az előrejelzések szerint, amely miatt kiadták a vörös kódot is. Ilyenkor a szociális intézmények kötelesek a hajléktalan vagy bajba jutott embereket befogadni. Az intézkedés csütörtök estig tart. Azt kérik, hogy aki támogatásra szoruló embert lát, hívja a 112-es számot. Mostanra már több megyében is másodfokú figyelmeztetést adtak ki, a hőség azonban napról napra fokozódik – számolt be az M1 Híradója.

Harmadfokú hőségrisztást adott ki a tisztifőorvos A kánikulában a szokottnál is jobban ügyelnek a fedél nélküli emberekre. Fontos, hogy megfelelően hidratálják magukat, akik a közterületeken élnek. Mostantól a hajléktalanokat is el kell majd látni a különböző szociális intézményekben, hétfő reggel ugyanis életbe lépett a vörös kód. Bár a hajléktalanok elhelyezése elsődlegesen a hajléktalanellátás feladata, de a szociális szektorban minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat – közölte Fülöp Attila államtitkár. A vöröskód-riasztás az előrejelzések alapján csütörtök este 8 óráig lesz érvényben. A szakemberek hangsúlyozzák: fontos, hogy ne csak a szociális munkások, hanem mindenki más is figyeljen az utcán élő hajléktalanokra és ha úgy látja, hogy segítségre szorulnak, azonnal jelezze a diszpécserszolgálatnak. Mivel tikkasztó kánikula várható az előrejelzések szerint, mára már másodfokú figyelmeztetést adtak ki Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyére. A hőség azonban napról napra fokozódik.

Hétfőn a nyugati megyék kivételével már az egész országban narancs figyelmeztetés lesz érvényben. Kedden pedig már az egész Alföldre piros figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. Szerdán még ennél is nagyobb lesz a forróság. Már csak az ország nyugati felén lesz narancs figyelmeztetés. Egyes helyeken a 40 fokot is megközelítheti a csúcshőmérséklet. A kánikula miatt hétfőtől hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos. A Nemzeti Népegészségügyi Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nyomatékosan kéri az ország lakosságát, hogy a nagy melegben ügyeljen a fokozott folyadékbevitelre. Utóbbi a Facebook-oldalán is tájékoztatást adott ki. Kerüljék a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők és zsíros ételek fogyasztását.

Délelőtt 11 és délután 15 óra között semmiképpen ne tartózkodjanak a tűző napon óvintézkedések nélkül: védjék bőrüket a leégés ellen megfelelő öltözködéssel, szellőző ruházattal és napvédő készítmények használatával!

Különösen figyeljenek erre a szabadtéren dolgozók, illetve a szabadtéri rendezvényeken szórakozók.

Az autóval közlekedők fokozottan figyeljenek, és vezessenek óvatosan, a nagy meleg könnyen dekoncentráltságot okoz. A vízparton tartózkodók ne napozzanak 11–15 óra között, és felhevült testtel ne ugorjanak a vízbe.

Sose hagyjanak gyermeket, állatot tűző napon parkoló autóban, ilyen időben akár 70 Celsius-fok fölé is emelkedhet az autó belső hőmérséklete. Ha napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot látnak, azonnal hívják a 112-es segélyhívószámot!

A nagy melegben megnőhet a szén-monoxid kialakulásának a veszélye is, mert ilyenkor légdugó alakulhat ki a kéményben. A kéménybe beszorult hideg levegő miatt a vízmelegítéskor keletkező füstgáz visszaáramolhat a lakásba, ami tragédiákhoz is vezethet. Ahol nyílt égésterű vízmelegítőt használnak, ott tanácsos szén-monoxid-érzékelőt elhelyezni az ilyen esetek elkerülése érdekében. Mutatjuk, mely városokban osztanak vizet a hőség miatt A hőségriasztás ideje alatt – hétfőtől mindennap 10 és 17 óra között – a budapesti pályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon ásványvizet biztosít utasainak a MÁV Zrt. A Volánbusz a munkanapokon 12 és 14 óra között a Népliget autóbusz-állomáson és a megyeszékhelyekek forgalasabb buszpályaudvarain oszt vizet. A vasúttársaság azt közölte hétfőn az MTI-vel, hogy Budapesten a Nyugati, a Keleti, a Déli pályaudvaron, továbbá vidéken a miskolci, debreceni, nyíregyházi, békéscsabai, szegedi, kecskeméti, szolnoki, győri, pécsi, nagykanizsai, siófoki, fonyódi, tapolcai, veszprémi, zalaegerszegi és a celldömölki állomáson kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók. A Volánbusz 12 és 14 óra között a megyeszékhelyeken a nagyobb forgalmat lebonyolító autóbusz-állomásokon ásványvizet oszt: Békéscsabán, Budapesten a Népliget autóbusz-állomáson, Debrecenben, Egerben, Győrben, Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán, Pécsen, Salgótarjánban, Szegeden, Székesfehérváron, Szekszárdon, Szolnokon, Szombathelyen, Tatabányán, Veszprémben és Zalaegerszegen – áll a közleményben. Katasztrófavédelem: A meleg miatt több a mezőgazdaságot érintő tűz Idén már több mint tízezer tűz keletkezett a szabadban, csaknem kétszer annyi, mint tavaly, a leégett terület nagysága pedig majdnem tízszerese a 2021-esnek – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője az MTI-vel hétfőn. Mukics Dániel közleményében azt írta, idén eddig már 10 493 tűz keletkezett a szabadban, a leégett terület nagysága pedig 331 négyzetkilométer. Csak júniusban 971 szabadtéri tűz keletkezett, ami tavaly júniushoz képest 9 százalékos emelkedést jelent. Hozzátette: az idei szabadtéri tüzek 54 százaléka a mezőgazdaságot érintette. A múlt évhez képest lényegesen több az aratással összefüggő tűz, és a keletkezett károk mértéke is nagyobb.

A szóvivő tájékoztatása szerint idén júniusban 47 gabonatábla gyulladt ki, 338 hektár égett le. 2021-hez képest a gabonatáblákban keletkezett tüzek száma 571 százalékkal, a leégett gabonatáblák nagysága pedig harmincháromszorosával nőtt. Kapcsolódó tartalom Berobban a kánikula: Összegyűjtöttük, mire kell figyelni és mikor lesz a legnagyobb hőség Tikkasztó kánikula várható az előrejelzések szerint. Jön a kánikula, extrém magas az UV-sugárzás Érkezik a kánikula, mutatjuk, hogyan védekezhetünk a leégés ellen A hétvégén beköszönt a kánikula, az előrejelzések szerint 30 fok feletti hőmérséklet várható, ami hétfőn akár 35 fokig is emelkedhet. Öt biztos tipp, amivel megvédhetjük kutyánkat a hőségtől A hirtelen jött kánikula mindenkit megvisel. Egy odaadó gazdi, ilyenkor is odafigyel hűséges társára. Brit kutyaszakértők szerint öt szempontot kell figyelembe vennünk ahhoz, hogy házi kedvencünk komfortosan érezze magát a legtikkasztóbb hőségben is. Mukics Dániel közölte azt is, júniusban 28 alkalommal riasztották égő tarlóhoz a tűzoltókat és 240 hektárnyi tarló égett le, ez pedig 133 százalékkal több tarlótüzet és 173 százalékkal nagyobb területet jelent a tavalyihoz képest. Tizenhárom esetben égő kazlakat, boglyákat oltottak a tűzoltók, ez 44 százalékkal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Idén júniusban tíz mezőgazdasági munkagép – öt kombájn, három bálázó, egy traktor és egy pótkocsi – gyulladt ki, 24 százalékkal kevesebb, mint tavaly ebben a hónapban. Kilenc esetben kombájnok okoztak tüzet a túlhevült csapágyak, izzó fékek miatt. Mukics Dániel közölte: a katasztrófavédelem idén is kiemelt figyelmet fordít az agráriumban keletkező tüzek megelőzésére. A hatósági szakemberek nemcsak ellenőrzik a mezőgazdasági gépeket, a mezőgazdasági épületek tűzvédelmi állapotát, hanem folyamatosan kapcsolatban állnak a gazdákkal, akiknek megelőzést célzó tanácsokat adnak – írta. Hozzátette: a hatósági ellenőrzések mellett tűzbiztonsági konzultációs lehetőségeket is biztosítanak a gazdák számára, részt vesznek a gépek műszaki ellenőrzésén, és felhívják a figyelmet a leggyakoribb hibákra.