A folyamatos migránsáradat megfékezésére hoz létre új határvédelmi szervet a kormány

A rendőrség keretein belül működő új határvédelmi testület felállítását kérte Pintér Sándor belügyminisztertől a kormányfő. Orbán Viktor az Országgyűlés hétfői ülésén közölte, hogy az új szervezet kizárólag a határvédelemmel fog foglalkozni, ugyanis így a katonák és a rendőrök terhelése csökkenthető – számolt be az M1 Híradó.

Orbán Viktor egy új határvédelmi testület felállítását kérte a belügyminisztertől

Egy németországi menekültszálláson rendezett vérengzést vasárnap este egy illegális bevándorló. A 31 éves férfi több embert megkéselt, egyet halálosan megsebesített. Alig egy hónapja pedig egy 25 éves afgán migráns fényes nappal a nyílt utcán szúrt meg egy férfit Essenben.

Svédországban tavaly márciusban késelt meg nyolc embert egy másik afgán bevándorló, aki még 2018-ban érkezett menekültként az országba. Pár éve pedig egy 60 éves zsidó nőt kilencszer szúrt meg Helsingborgban egy muszlim migráns a nyílt utcán. Akkor a városban a zsidó intézmények védelmét is megerősítették.

És ez csak néhány példa a rendszeressé váló migránstámadások közül, amelyek az elmúlt években sokkolták az embereket Nyugat-Európában.

Nyugat-Európában a migránsok integrációja gyakorlatilag megbukott – többségük bűnözésből él

– mondta Horváth József az M1-en. A biztonságpolitikai tanácsadó szerint Németországban is súlyos a helyzet és Svédország déli részén is tehetetlen a rendőrség, ugyanis a kábítószer-kereskedelemből és prostitucióból élő illegális bevándorlókból álló bandák már nyíltan, az utcán is háborúznak egymással.

Szembesülnek azzal, hogy azok az álmok, amelyekkel érkeztek, hogy lesz lakás, szép autó, család, könnyű pénz, nem teljesültek, ehhez képest alantas munkát tudnak elvégezni, mert nincs szakképzettségük és nem beszélik a nyelvet. Ezeket pedig messze nem úgy fizetik meg, hogy az általuk vágyott életszínvonalat biztosítaná, és ez is egyre inkább a bűnözés felé tolja őket – fejtette ki a szakértő.

Közben az Európába tartó migránsútvonalakon egyre több az illegális bevándorló, többségük a könnyű megélhetés és a jólét reményében indult útnak.

Magyarország déli határán is rendszeresek az összecsapások. A migránsok sokszor fegyveresen, maszkokban, csoportosan próbálnak átjutni a határkerítésen. A siker reményében egyre durvább módszereket vetnek be. Lövéseket adnak le, fejszét, kalapácsot, köveket dobálnak.

Alagutakon és vízen is próbálnak hazánk területére jutni.

Szinte hétről hétre kerültek fel olyan videók a kormány közösségi oldalára, amelyek ezeket az egyre agresszívebb támadásokat mutatják be. A tavalyi 42 ezerrel szemben idén már jóval több mint 102 ezer migránssal szemben intézkedtek a hatóságok, és rajtuk kívül több mint 700 embercsempészt is elfogtak.

A hatóságoknak szinte egy perc pihenője sincs a migránsok miatt. Keddre virradóra egy 21 illegális bevándorlót szállító szír embercsempész okozott balesetet az M5-ös autópályán, amikor nem állt meg a rendőröknek. Közvetlenül a határ mentén is folyamatosak az elfogások, hétfőn csaknem 600 esetben intézkedtek a hatóságok embercsempészekkel és migránsokkal szemben.

Pintér Sándor belügyminiszter két hónapot kapott, hogy létrehozzon egy olyan testületet, amelynek feladata a határ védelme lesz – közölte Orbán Viktor az Országgyűlés hétfői ülésén. A miniszterelnök hangsúlyozta: tarthatatlan, hogy miközben tőlünk keletre háború dúl, a magyar katonákat gyakorlatozás helyett a határvédelem köti le, illetve a családjuktól távol szolgálatot teljesítő rendőröket is tehermentesíteni kell.

„Az a feladat, amit kiadtam a belügyminiszternek, hogy szeptemberre egy a rendőrség keretein belül működő, de nem rendőrökből és katonákból álló új testület felállítását kérem, ami kizárólag a határvédelemmel fog foglalkozni”

– árulta el a kormányfő.

Magyarország álláspontja 2015-óta változatlan: nem támogatja, hanem megakadályozza az illegális bevándorlást, és azoknak az országoknak is segít a migráció elleni fellépésben, amelyek azt kérik.