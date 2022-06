A fogyasztóvédelem mellett egy civil szervezet is perbe fogta a Ryanair légitársaságot

Nemcsak fogyasztóvédelmi vizsgálat indult a Ryanairrel szemben, hanem egy civil szervezet is perbe fogta a légitársaságot. Szerintük tisztességtelen, hogy a fapados cég utólagosan átháríthat adókat és díjakat az utasokra, ahogy ezt például az extraprofitadóval is tette. A cég vezérigazgatója korábban több kormánytagot is sértegetett az adó kivetése miatt. Gulyás Gergely miniszter egy interjúban úgy reagált, hogy az ír kocsmákban töltött gyermekkornak és a túl sok alkoholnak úgy tűnik, felnőttkorban is nyoma marad – számoltak be róla az M1 Híradójában.

A kormány szerint elfogadhatatlan, hogy a Ryanair az utasokra hárítja az extraprofitadót Idén ugrásszerűen megnőhet az utazások száma. A szakértők szerint rekordévet zárhatnak a légitársaságok, főleg az olcsóbb fapados szolgáltatók, mint például a Ryanair, amely azonnal jelezte, hogy az utasokra terheli a kormány által kivetett extraprofit-különadót, sőt a korábban eladott jegyekre is felszámolják ezt az összeget. A kormány elvárja, hogy az extraprofit-különadókat minden vállalat maga fizesse meg, azt ne terhelje tovább a lakosságra, a háború árát ugyanis nem a magyar családoknak kell megfizetniük – fogalmazott egy videóban Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Hozzátette, hogy a kormány mindenkitől elvárja a tisztességes magatartást, így az is elvárható, hogy akik ebben a nehéz helyzetben az árak, kamatok emelkedéséből extraporfitra tesznek szert, azok segítsék a magyar gazdaságot. Szentkirályi Alexandra elfogadhatatlannak nevezte, hogy a Ryanair az extraprofit-különadóját visszamenőlegesen is át akarja hárítani az utasaira, ezért fogyasztóvédelmi vizsgálatot kezdeményezett a kormány. A videóban Kupeczki Nóra fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár elmondta, hogy a rendkívüli ellenőrzés egyelőre csak a Ryanairt érinti, de a kormány folyamatosan figyeli „az egyes vállalatokat”. Emellett további 150 olyan ügy van még, amelyet fogyasztóvédelmi bejelentés alapján vizsgáltak meg. Többségében járattörléssel, nem megfelelő tájékoztatással, poggyászkezeléssel és az utasokkal való kommunikációval kapcsolatban indítottak. Egyebek mellett nemcsak fogyasztóvédelmi vizsgálat indult a Ryanairrel szemben, hanem egy civil szervezet is perbe fogta a légitársaságot.

Az Atka Fogyasztóvédelmi Egyesület közleményében úgy fogalmazott: tisztességtelen a Ryanair általános személy- és poggyászfuvarozási feltételeinek azon tétele, amelyik megengedi az adók és díjak fogyasztókra történő utólagos áthárítását. A per sikere esetén a légitársaság köteles lesz mindenkinek visszafizetni az utólagosan áthárított extraprofitadót. A kormány a kezdetektől arról beszélt, hogy az új teher kizárólag az extraprofitot sújtja, mégis a fapados társaság vezetője sértő hangnemben támadt a kormányra, és azóta is becsmérlő szavakkal illeti a kormánytagokat. „Próbálkozások mindig vannak, ha pedig valaki egy ír kocsmában töltötte a gyermekkorát, ahol túl fiatalon túl sok alkoholhoz jutott, akkor – úgy látszik – ennek felnőttkorban is nyoma marad” – reagált Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Ryanair légitársaság vezérének nyilatkozataira a hirado.hu-nak adott interjúban. Kapcsolódó tartalom A baloldalnak a legnagyobb vereséget is nehezére esik beismerni – interjú Gulyás Gergely kancelláriaminiszterrel Gulyás Gergellyel a szankciós politika dinamikájáról, az elhúzódó háború gazdasági hatásairól, a helyreállítási alapról, a baloldal Brüsszelhez való simulásáról, valamint futásról és olvasmányairól is beszélgettünk. A miniszter hangsúlyozta, hogy a légitársaságok – amelyek most a növekvő turizmus miatt is jelentős profitra fognak szert tenni – közösséget vállalhatnak azokkal az országokkal, ahol működnek, és ahol egyébként jelentős bevételekre tesznek szert.