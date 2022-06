Szilágyi: A Nemzetpolitikai államtitkárság támogatja az értékteremtő és értékmegőrző munkát

A Nemzetpolitikai államtitkárság elkötelezetten támogatja az értékteremtő és értékmegőrző munkát – mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára hétfőn telefonon az MTI-nek a bécsi Collegium Hungaricumban bemutatott Dobronyi rózsát Zsazsának című előadás előtt.

Szilágyi Péter azt közölte, az előadást a Kárpátalja Kincsei elnevezésű programsorozat részeként mutatják be, melyet a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület vezetője, Molnár Eleonóra talált ki.

A programsorozat elsődleges célja az volt, hogy a kárpátaljai hagyományok, értékek ne vesszenek el az idő múlásával. A felkutatásukat követően ezért számtalan előadást, kiállítást, gyermek és felnőtt programot rendeztek már szerte a Kárpát-medencén kívül, egészen az amerikai diaszpóra magyarsága számára – részletezte.

Szilágyi Péter elmondta, a Dobronyi rózsát Zsazsának című előadás Szűcs Nelli Jászai Mari-díjas művésznő által jött létre, a darab Fedák Sári primadonna alakjának megelevenítésével ötvözi a prózát, a népzenét és a divatot.

Kiemelte: a beregszászi születésű Fedák Sárira büszkék lehetünk mindazok ellenére, amit a „20. századi diktatúrák nézet- és véleményterrorjának köszönhetően hallhattunk róla, egészen mostanáig”, hiszen ma újból régi pompájában élhet emlékezetünkben.

Hozzá hasonlóan számtalan, a rendszer által ellenségnek titulált költő, író, művész, tudós, professzor munkásságát igyekeztek eltüntetni a történelem lapjairól, sokuk rehabilitációja még a mai napig nem történt meg – tette hozzá.

Szilágyi Péter hangoztatta: „aggódó szívvel gondolunk kárpátaljai nemzettársainkra, aggódva nézzük a súlyos menekültáradatot és minden erőnkkel azon vagyunk, hogy a háborút elszenvedők félelmét és küzdelmét erőnkhöz mérten a lehető leginkább mérsékelni tudjuk”.

Emlékeztetett arra, hogy a kormány soha nem látott mértékű humanitárius segélyezésbe kezdett, biztosítva ezzel a kárpátaljai magyarokat és az ukránokat arról, hogy a legnehezebb időkben sem hagyjuk őket egyedül.

Szilágyi Péter köszönetét fejezte ki minden anyaországi, külhoni és diaszpórabeli szervezetnek, valamint minden magyarnak, aki valamilyen formában hozzájárult az akcióhoz.

A helyettes államtitkár háláját is kifejezte azon kárpátaljai magyaroknak, akik most is kötelességüknek érzik, hogy „őrhelyként álljanak helyt otthonukban, védve ezzel a több mint ezer éves Kárpát-medencei gyökereinket”.

A Dobronyi rózsát Zsazsának című előadást kedden Felsőőrben (Oberwart) is bemutatják.