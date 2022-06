Karácsony Gergely elsötétíti Budapestet

Lekapcsolják a budapesti díszkivilágítást, és brüsszeli mintára megszabják, hány fok lehet az intézményekben – ezek az intézkedések is szerepelnek Budapest első energiacsomagjában. Karácsony Gergely főpolgármester szerint a mostani terveket újabb spórolási csomagok is követik majd. A baloldali városvezetés korábban azt is jelezte: autómentes napokat és sebességkorlátozásokat is be kellene vezetni, brüsszeli mintára – számolt be az M1 Híradója.

Karácsony Gergely szerint a kerületi önkormányzatok nyomására emelik brutálisan a parkolási díjakat Csökkenteni kell azt az energiamennyiséget, amelyet a főváros felhasznál – erről beszélt a főpolgármester azon az egyeztetésen, amelyen hétfőn Budapest első, úgynevezett energiacsomagját mutatta be a városvezetés. A tervet Tüttő Kata főpolgármester-helyettes prezentálta. „Ezt a csomagot még követni fogja több csomag is” – a szocialista politikus azzal nyitott, hogy ez még csak a kezdet a budapesti klímaintézkedések sorában. A főváros díszkivlágítását két órára korlátozzák, és szabályozzák egyes épületekben a hőmérsékletet – mostantól ilyen és ehhez hasonló lépésekkel spórolna az energián a főváros. Nyáron például nem lehetne 25 foknál hűvösebb, télen pedig 20 foknál melegebb egyes fővárosi intézményekben. Tüttő Kata főpolgármester-helyettes arról beszélt, hogy ezeket az intézkedéseket még idén nyáron bevezetik. A lépés szerinte beleillik abba a törekvésbe, amellyel Budapest csatlakozott az úgynevezett európai energiatakarékossági sprint elnevezésű kezdeményezéshez. „Néztük, hogy más nagyvárosok ebben az európai energiasprintben milyen intézkedéseket hoztak, az egyik ilyen a hűtés- és a fűtésszabályozás” – közölte a Tüttő Kata június közepén, a Spirit FM műsorában jelentette be, hogy a főváros részt vesz az energiatakarékossági sprint nevű kezdeményezésben, és spórolásra kért mindenkit. Kapcsolódó tartalom Karácsony Gergely beindítja Budapesten a spórolást, feljebb tekeri a hűtést, lejjebb a fűtést A világítás sem ússza meg, első körben csökken a díszkivilágítási idő, utána várhatóan a közvilágítás is. Az Európai Unióban mostanra több spórolásra buzdító akció indult. A Megoldások az energiaszegénység kezelésére című programban például számtalan kisvideóban mutatják be, hogyan csavarjuk le a fűtést, hogyan használjunk digitális homokórát zuhanyzáshoz, sőt azt is, hogyan mossunk hideg vízzel. Brüsszel például a spórolás jegyében autómentes napok bevezetését és a sebességhatárok csökkentését is javasolja a tagállamoknak. Az autósok sarcolása a fővárosi klímacsomagról szóló kerekasztalon is szóba került. Karácsony Gergely szerint a dugódíj már idén ősszel terítéken lesz. „Szeretnénk egy olyan szélesebb körű társadalmi bevonási folyamatot elindítani, amely ezeket a kérdéseket vagy akár az itt elhangzó dugódíj kérdését is asztalra teszi” – mondta a főpolgármester. A főváros energiaspórolási terveivel kapcsolatban a főpolgármester azt mondta: a terv ambiciózus, de vállalható. Baloldali politikusok az elmúlt hetekben többször is beszéltek arról, hogy energiakérdésekben követnék a brüsszeli terveket. Nemrég a momentumos Fekete-Győr András ismerte be, hogyha ők lennének kormányon, támogatnák az orosz olaj embargóját.