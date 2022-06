Külföldi weboldalról rendelte a drogot, amit itthon rokonán keresztül értékesített

(Forrás: Police.hu)

Új pszichoaktív anyaggal való visszaélés miatt indult büntetőeljárás hétfőn a miskolci rendőrségen miután olyan információ jutott a nyomozók tudomására, hogy egy sárospataki férfi külföldről drogot szerez be, majd azt több megyében értékesíti, köztük Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is dílerek részére. A nyomozás részletei arra is fényt derítettek, hogy B. Arnold az illegális üzletbe egyik idős rokonát, B. Sándort is bevonta. A drogot – amiket külföldi weboldalon keresztül rendelt meg felesége nevére – rokona lakcímére szállíttatta ki egy futárszolgálattal. Majd rajta keresztül eladta egy baktalórántházi dílernek. Ezért a miskolci nyomozói felvették a kapcsolatot a Nyíregyházi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának munkatársaival, és szoros együttműködésben közös akciót szerveztek – olvasható a rendőrség honlapján.

B. Arnoldra, B. Sándorra, valamint a velük kapcsolatban álló B. Tiborra a rendőrök azután csaptak le, hogy B. Tibor átvette a drogot B. Sándortól.

B. Tibort és a vele egy autóban utazó férfit a rendőrök pénteken a II. Rákóczi Ferenc Tisza-hídon fogták el, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Borsod-Abaúj-Zemplén megye határán. Autójában több mint egy kilogramm barna kristályos anyagot találtak, amit a rendőrök le is foglaltak. Elfogását követően kutatást tartottak baktalórántházi lakásában is, ahol porciózáshoz használatos digitális mérlegeket, illetve tasakokat találtak. Ezen túl vagyonvisszaszerzési céllal lefoglaltak tőle egy nagy értékű gépkocsit, valamint három aranygyűrűt is. Vele szemben a büntetőeljárást a Nyíregyházi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya folytatja le. Gyanúsítotti kihallgatását követően a nyíregyházi nyomozók bűnügyi őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

A miskolci nyomozók a két férfit B. Tiborral egy időben fogták el, majd az ő sárospataki lakásaikban is kutatást tartottak. Összesen négy és fél kilogramm barna kristályos anyagot foglaltak le náluk. Ugyanolyat, mint amit a nyíregyházi rendőrök B. Tibor autójában találtak. Ezen kívül a két lakásban volt még fehér por és zöld növényi törmelék is, valamint nagy mennyiségben simítózáras tasakok és több mint hatmillió forint készpénz. A lefoglalt drog feketepiaci értéke közel húszmillió forint.

Az akcióval a rendőrség húszezer adag kábítószer piacra kerülését akadályozta meg.

A két férfivel szemben a büntetőeljárást a KR NNI Miskolci Osztálya folytatja le. Miután a vegyészszakértő megállapította, hogy a lefoglalt anyag kábítószer, a két férfit jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelemmel gyanúsították meg, majd mindegyiküket bűnügyi őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat.

A gyanúsítottak száma bővülhet még, tekintettel arra, hogy a nyomozók vizsgálják, hogy a három férfi kivel állhatott még kapcsolatban – írták a rendőrség honlapján.