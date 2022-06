Tombolt a vihar. Mi jöhet ezután?

Az Országos Meteorológiai Szolgálat közölte Magyarország és Európai előrejelzését vasárnap éjfélig.

A zivatartevékenység nem tűnik el teljesen, szombat délután az Alföld egyes részein tomboltak zivatarok. Ezeken a területeken jégeső is előfordulhat.

Zivatarok alakultak ki az Alföld egyes részein, felhőszakadás és jégeső is előfordul

Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig:

Szombaton több, vasárnap kevesebb gomolyfelhő lesz az égen. Szombaton szórványosan, főként a középső és keleti megyékben, vasárnap elvétve várható zápor, zivatar. Éjszakára csökken a felhőzet, a legtöbb helyen kiderül az ég, a zivatarok is megszűnnek, de a keleti megyékben néhol több lehet a felhő, és egy-egy helyen zápor is előfordulhat. Estig a Dunántúlon megerősödik az északnyugati szél, majd mérséklődik a légmozgás, emellett zivatarok környezetében is lehetnek erős, viharos széllökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 15 és 20 fok között alakul, de a hidegre érzékenyebb helyeken 13, 14 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 31, 36 fok között valószínű.

Időjárási helyzet Európában:

Nagykiterjedésű anticiklon terül el Észak- és Északkelet-Európában, amelynek területén általában kevés a felhő és csapadékról sem érkezik jelentés, délután pedig többnyire 25, 30 fok közé melegszik fel a levegő. Csupán a déli peremén vannak felhősebb területek, ahol eső, zápor is előfordul.

A mediterrán térségben is napos, száraz időjárás uralkodik, de ott a csúcshőmérséklet általában 30, 35 fok között alakul. Ezzel szemben markáns ciklon örvénylik a Brit-szigetek felett, amely ott változékony, gyakran csapadékos időt okoz, az Ír-szigeten több helyen mérnek 20-35 mm mennyiségű csapadékot. A ciklon hidegfrontja Normandián át Portugáliáig húzódik, de az ehhez kapcsolódó felhő- és csapadékrendszer elég keskeny, csak rövid ideig tartó felhősödést okoz.

Ugyancsak több helyen van csapadék az Alpok felett és attól északra, ahol egy magassági hidegcsepp található. Ez kelet felé mozog, vasárnap estig a Kárpát-medence időjárására is hatással lesz, itt is záporok, zivatarok kialakulására készülhetünk, elsősorban a nappali órákban.