Ál-Klicskóval egyeztetett Karácsony Gergely

Karácsony Gergely főpolgármester közösségi oldalán úgy fogalmazott, hogy kezdetben nem volt oka gyanúra.

„A közelmúltban berlini, madridi, és bécsi főpolgármester kollégáimhoz hasonlóan engem is felhívott Vitalij Klicsko kijevi főpolgármester – pontosabban valaki, aki pontosan úgy nézett ki és beszélt, mint ő. Mivel a videóhívásra való megkeresés egy a kijevi főpolgármesteri hivatal domainjét használó e-mail címről érkezett, és mivel korábban is kapcsolatban voltunk a kijevi polgármesteri hivatal munkatársaival, így nem volt okunk gyanúra.” – kezdte Karácsony Gergely a közösségi oldalán.

Budapest főpolgármestere arról írt, hogy a hívás nagy részében releváns, az Ukrajna elleni háborúval és menekültválsággal kapcsolatos beszélgetés folyt, de aztán ez megváltozott.

Karácsony Gergely fõpolgármester Fotó: MTI/Illyés Tibor

„A hívás végéhez közeledve több furcsa, gyanút keltően provokatív jellegű kérdés is elhangzott, ami miatt a hívást a tervezettnél jóval korábban be is fejeztem. Kollégáim kijevi főpolgármesteri hivatallal folytatott egyeztetését követően megerősítésre került, hogy csalás történt. Minderről hivatalosan tájékoztatom a magyar titkosszolgálatokat felügyelő minisztert, és felkérem a Főpolgármesteri Kabinet Városdiplomáciai Csoportját, hogy az Ukrán Nagykövetséggel, a magyar nemzetbiztonsági szervekkel és a többi érintett európai nagyvárossal egyeztetett módon tárja fel a professzionális deepfake technológiát használó csalás részleteit.” – tette hozzá és azt is elárulta, hogy az igazi Vitalij Klicskóval hamarosan valóban egyeztet.

Berlin polgármestere, Franziska Giffey is 15 percen keresztül tárgyalt videóchaten egy férfival, aki Vitalij Klicskónak, Kijev polgármesterének adta ki magát.

