Ovádi Péter: Most a biztonságunk megőrzése, az energiaellátás biztosítása, és a rezsicsökkentés védelme a legfontosabb

Képviselői hozzászólásokkal folytatódott pénteken a jövő évi költségvetés általános vitája az Országgyűlésben. Ovádi Péter a Fidesz nevében felszólaló képviselő kifejtette, hogy a járvány után most a háború okoz kihívást, de a kormány a járvány idején sem a megszorításokban látta a megoldást. Hozzátette: a háború és a brüsszeli szankciók miatt kialakult új helyzetben is a legfontosabb Magyarország békéjének és biztonságának megőrzése, az ország energiaellátásának biztosítása, a rezsicsökkentés védelme. Gurmai Zita, MSZP-s képviselő felszólalásában kifejtette, hogy a 2023-as költségvetés a bizonytalanság költségvetése.

Fidesz: cél a fenntartható fejlődés támogatása

Herczeg Zsolt (Fidesz) a jövő évi költségvetésből a rezsivédelmi és honvédelmi alap mellett a fenntartható fejlődés érdekében tett lépéseket és a kutatás-fejlesztési területet emelte ki.

Kitért arra, hogy a kutatások támogatása kiemelt jelentőségű.

A cél a kutatás-fejlesztésre és innovációra fordítandó források koordinált, célszerű, hatékony és a magyar gazdaság versenyképességét támogató felhasználása

– közölte.

Szólt a nemzeti park igazgatóságokról is, ezek feladata többi között az élőhelyek és élettelen természeti helyek feltárása, kutatása. Egyre hangsúlyosabb feladatokat látnak el az ökoturisztikai létesítmények működtetésében – mutatott rá, jelezve: e célra több mint 13 milliárdot irányoznak elő a jövő évi büdzsében.

DK: nincs biztosíték a kata megmaradására

Dávid Ferenc (DK) arról beszélt, hogy a magyar kkv-k hatékonysága alacsony Európában, az elmúlt évtizedben jelentős támogatások kerültek a területre, de áttörés nem következett be.

Ugyanakkor a kkv-k termelékenysége lehet a kulcsa annak, hogy Magyarország felzárkózzon, és ezzel a teljes GDP-ben is látványos előrelépést lehetne elérni.

Elfogadhatatlannak nevezte, hogy kormány nem a kisvállalkozók, hanem a multinacionális vállalatok oldalára áll, szerinte a globális minimumadó elutasításával ismételten rontották a költségvetés egyébként is ingatag helyzetét. A költségvetés emellett semmilyen biztosítékot nem tartalmaz a kata megmaradását illetően – tette szóvá.

KDNP: ütésállóbb, erősebb a magyar gazdaság

Nacsa Lőrinc (KDNP) úgy reagált, érdemes megnézni, hogy a baloldali kormányok idején hány embert foglalkoztattak feketén, és hányan nem fizették be az adót.

Akkor 36 százalék volt az szja, most 15 százalék, 55 százalék volt az átlagos vállalati adóterhelés, most 32 százalék – mutatott rá. Kitért arra is: akkor mínusz 7 volt a gazdasági növekedés, most plusz 7 százalékos. A családi adókedvezmény 12 milliárd forint volt, most 980 milliárd forint – sorolta.

Ütésállóbb, egészségesebb szerkezetű és erősebb most a magyar gazdaság. Az elmúlt 12 évben 80 alkalommal történt adócsökkentés – rögzítette, és azt kérte, a tények alapján vitatkozzanak.

Kitért arra is, ha a DK-n múlna, ma nem lenne benzinárstop, s ha ez nem lenne, 700-800 forint lenne egy liter üzemanyag Magyarországon.

Az egyházpolitikáról szólva kiemelte: a templomfelújítási program részeként összesen 1800 projekt fejeződhet be, illetve indulhat az anyaországban és a határon túl. Az egyházi személyek jövedelem-pótlékára szánt források is tovább nőnek – jelezte.

Összegzése szerint a költségvetés értékválasztás, olyan célokat határoz meg, ami megmutatja a kormányzás irányát. Egy alapvetően nehéz gazdasági helyzetben szükség van fegyelmezett költségvetésre. A felelős gazdálkodás és adópolitika meghozta gyümölcsét, így minden területre több juthatott az elmúlt 12 évben – mondta.

Momentum: az oktatás befektetés

Lőcsei Lajos (Momentum) arról beszélt, hogy

további infrastrukturális fejlesztések indokoltak Hevesben, különösen a szennyvízelvezetés területén, mert az ott élők is megérdemlik a jobb életkörülményeket.

Ennek érdekében nyújt be módosító javaslatokat a költségvetéshez – tette hozzá. Arról is beszélt, hogy fontos a hátrányos helyzetű fiatalok támogatása, az államnak kötelessége segíteni a megfelelő oktatásukat, képzésüket, erre is többet kellene fordítani a büdzsében. Az oktatásra befektetésként és nem költségként kell tekinteni – jelentette ki.

Fidesz: ez a rezsi- és honvédelem költségvetése

Ovádi Péter (Fidesz) kijelentette: ez a rezsi- és honvédelem költségvetése. A járvány után a háború okoz kihívást, de a kormány a járvány idején sem a megszorításokban látta a megoldást – mondta. Hozzátette:

a háború és a brüsszeli szankciók miatt kialakult új helyzetben is a legfontosabb Magyarország békéjének és biztonságának megőrzése, az ország energiaellátásának biztosítása, a rezsicsökkentés védelme.

A képviselő kiemelte: a kormány a kistelepülésekre továbbra is nagy figyelmet fordít, emellett a városokat is fejleszti. Veszprém és térsége is sokat profitált ebből a politikából az elmúlt időben – vélekedett.

MSZP: ez a bizonytalanság költségvetése

Gurmai Zita (MSZP) közölte:

a Fidesz szerencsés helyzetben van, mert egy átlagos ember nem olvassa a költségvetést, és így nem látja az abból kiolvasható jövőképet, pedig ha látná, biztosan nem szavazna erre a kormányra.

Ez ugyanis a bizonytalanság költségvetése, mert létbizonytalanságban tartja az alacsony keresetűeket, komplett társadalmi rétegek szakadnak le – hangsúlyozta.

Közölte: az embereknek létbiztonság és nem bizonytalanság kell, a valódi felzárkózásnak el kell kezdődnie, hogy a legszegényebbek és a leggazdagabbak közötti különbség csökkenjen. De ez a büdzsé bizonytalanságban tartja az egészségügyet, az oktatást, a nyugdíjasokat, a vállalatokat, az önkormányzatokat – sorolta. Hozzátette: a költségvetés megszorításokat tartalmaz.

KDNP: A kormányra számíthatnak az emberek

Vejkey Imre (KDNP) hangsúlyozta: a költségvetés a rezsi- és a honvédelem költségvetése, nem tartalmaz megszorításokat. A kormányt a magyarok érdekének szolgálata vezérli, a kormányra mindig számíthatnak az emberek, most a háborús időszakban is – jelentette ki.

Elmondta: az ország sikerrel lábalt ki a járvány okozta nehéz helyzetből, de a háború új kihívást jelent. A kormány ezért olyan büdzsét terjesztett elő, amely számol a háború okozta gazdasági nehézségekkel – mutatott rá.

Közölte: a kormány tartja a szavát, ezért a költségvetés forrásait azokra a célokra fordítja, amelyek a magyaroknak a legfontosabbak. Így a családok támogatására, a nyugdíjak védelmére, a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzésére, az ország biztonságának fenntartására, a munkahelyek védelmére és új munkahelyek létrejöttének támogatására, valamint arra, hogy biztos növekedési pályán tartsa a magyar gazdaságot. Megvédik az eredményeket, tartalékot képeznek, segítenek a családoknak és a vállalkozásoknak – fogalmazott.

Párbeszéd: Tovább nehezíti a megélhetést a költségvetés

Berki Sándor (Párbeszéd) szerint a költségvetés tovább nehezíti az emberek mindennapi megélhetését, miközben az élelmiszerek az elszabadult infláció miatt már most is megfizethetetlenül drágák. Az állami szférában nem nőnek a bérek, pedig az egészségügyben és az oktatásban erre különösen nagy szükség lenne – vélekedett. Hozzáfűzte: a büdzséből az is kitűnik, hogy a legelesettebbek egyre kevesebb támogatásra számíthatnak.

Azt kérte, a kormány támogassa a minden társadalmi kérdésre kiterjedő kutatásokat, mert a hiteles felzárkózás alapja a pontos adatfelmérés.

A képviselő emellett a vasútfejlesztés támogatását és a közbiztonság garantálását kérte Nógrád megyében.

Államtitkár: Csökkent a szegénység mértéke Magyarországon

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára az Eurostat adatait ismertette a szegénységgel kapcsolatban. Elmondta, 2010-ben Európában a szegénységgel veszélyeztetett 18 éven aluliak aránya 27 százalék, Magyarországon 38 százalék volt. Ez a mutató mostanra Európában 23 százalékra, míg Magyarországon az uniós átlag alá, 17 százalékra csökkent – tette hozzá.

Közölte, a súlyos anyagi deprivációban élők aránya Magyarországon 30 százalékról 11 százalékra, a relatív jövedelmi szegénységben élők aránya 23-ról 11 százalékra, míg az alacsony munkaintenzitású családban élők aránya 14 százalékról 5 százalékra csökkent.

Az államtitkár a mutatók javulását a kormány tudatos munkára és a családtámogatásokra épülő politikájával magyarázta, amelynek köszönhetően egymillióval több ember dolgozik ma, mint 2010-ben. Szerinte a több dolgozó ember miatt kevesebben szorulnak támogatásra. Megjegyezte ugyanakkor, növelték a támogatásokat, példaként a gyermekétkeztetést említette.

Jelezte azt is, hogy jövőre az egészségügyben és az oktatásban is lesz béremelés.

Fidesz: A magyar emberek biztonsága áll a költségvetés középpontjában

Czunyiné Bertalan Judit (Fidesz) szerint furcsa és disszonáns, hogy a baloldaliak a megszorítás költségvetésének tartják a jövő évit, holott annak a magyar emberek biztonsága áll a középpontjában. Összevetette a 2002 és 2010, valamint a 2010 és 2022 közötti időszakot. Elmondta, 2002 és 2010 között nem volt gazdasági növekedés, 6,6 százalékkal csökkent a gazdaság teljesítménye, most pedig 7,1 százalékkal nőtt, miközben koronavírus-járvány volt.

Ismertette, hogy a munkanélküliségi ráta 11,7 százalék volt 2010-ben, most ez 3,6 százalék. A foglalkoztatási ráta 56-ról 74 százalékra, a foglalkoztatottak száma 3,8 millióról 4,7 millióra nőtt – sorolta az adatokat.

Összegzése szerint, az elmúlt 10 év eredménye, hogy az orosz-ukrán háború mellett a honvédelem, a rezsivédelem és a biztonság költségvetését tudják most tárgyalni.

Az Igazságügyi Minisztérium költségvetéséből kiemelte az EU melletti állandó képviselet biztos működésének támogatását, valamint a gyermekvédelmet és az áldozatsegítést.

Mi Hazánk: Legyenek inflációkövetők a családtámogatások

Dúró Dóra (Mi Hazánk) a magyar nemzetgazdaság építését hiányolta a 2023-as büdzséből, amit a multik költségvetésének nevezett és egyértelmű veszteseiként az állami dolgozókat jelölte meg.

Beszélt arról, hogy voltak előrelépések a demográfiai helyzet javítása érdekében, de 2023 elejére ismét csökkeni kezdett a termékenységi ráta. A szerinte a “brutális” januári és februári visszaesés pontosan kilenc hónappal azt követően történt meg, hogy az oltások száma megugrott Magyarországon.

Több intézkedést is javasolt a családpolitika területén, így azt, hogy a már bevezetett családtámogatásokat inflációkövetőnek kell lenniük. Példaként elmondta, ha a háromgyermekesek családi adókedvezménye megőrizte volna reálértékét, akkor 99 ezer forint helyett most 234 ezer forint lenne.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy azokban az országokban születik több gyermek, ahol több nő dolgozik, illetve a munka és a család összeegyeztetését hatékonyabban segíti az állam. Hozzátette: Magyarországon a bölcsődei férőhelyek száma továbbra sem éri el az uniós átlagot.

Szólt arról is, hogy Magyarország olyan munkaerőpiacot tart fent, ami bünteti, hogy ha egy nő gyereket vállal. Szorgalmazta azt is, hogy a férfiak negyven év után nyugdíjba vonulhassanak. Kiemelte: több