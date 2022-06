Önkényesen használt személyes adatokat a Ryanair

Tovább dagad a Ryanair-botrány. Az ír légitársaság most levelet írt az utasainak, amelyben arra kéri őket: tiltakozzanak a légitársaságokra is kivetett extraprofitadó miatt. Az e-mailek következtében sokan felháborodtak, az igazságügyi minisztériumhoz számos panasz érkezett, mert a cég az utasok hozzájárulása nélkül használta fel a személyes adataikat. A fogyasztóvédelem szerdán közölte: egész nyáron figyelni fogják a légitársaságot – számolt be az M1 Híradó.

Levélben buzdítja tiltakozásra utasait a Ryanair „Arra kérünk minden utast, hogy csatlakozzon hozzánk a Nagy miniszter úr által kivetett ostoba adó ellen” – ez olvasható, abban a tiltakozásra buzdító levélben, amelyet Ryanair küldött ki az utasainak. Az előre megfogalmazott sablonüzenetben a cég pontokba szedi, hogy szerintük miben nem mondott igazat a kormány és arra kérik az embereket, küldjék el a levelet a gazdaságfeljesztési miniszternek és követeljék, hogy „vonja vissza az ostoba és tisztességtelen adót, ami az utasokat terheli”. A sablon e-mailt, egy gombnyomással továbbítani lehet Miniszterelnöki Kabinetirodának. A Ryanair legújabb lepésén sokan felháborodtak. A legtöbben az üzenet tartalma és hangneme miatt tettek panaszt, illetve azért is, mert a Ryanair önkényesen, a hozzájárulásuk nélkül használta a személyes adataikat – erről a fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár beszélt az M1-nek. Kupecki Nóra hangsúlyozta: a kormány meg fogja védeni a magyar emberket. „Az igazságügyi minisztérium intézkedését kérték a panaszosok. A panaszokat megvizsgáltuk és álláspontunk szerint a Ryanair gyakorlata a személyes adatokra vonatkozó jogszabályi előírásoknak a megsértését veti fel, ezért megkerestük a hatáskörrel rendelkező Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóságot, hogy vizsgálja ki az ügyet” – fogalmazott Kupecki Nóra. A Ryanair volt az a légitársaság, amely már a kormány bejelentése után azonnal jelezte: az utasokra terheli az extraprofitadót. Miközben Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a kezdetektől arról beszélt, hogy az új teher az extraprofitot sújtja, a fapados társaság vezetője sértő hangnemben támadt a kormányra, és azóta is becsmérló szavakkal illeti a kormánytagokat. A kormány elfogadhatatlannak tartja, és a leghatározottabban elutasítja hogy a Ryanair, a légitársaságokra kivetett extraprofit-különadóját áthárítja az utazókra. Ezt az Igazságügyi Minisztérium közölte kedden. Szerintük megengedhetetlen az a hangnem, amit a Ryanair vezetése ütött meg a magyar kormánnyal szemben az elmúlt napokban, a panaszok alapján pedig ez általánosan előfordul az utasokkal szemben is. Mivel elmúlt időszakban számos bejelentés érkezett járattörléssel, nem megfelelő utastájékoztatással, poggyászkezeléssel, és az utasokkal való kommunikációval kapcsolatban Ryanairrel szemben így soron kívüli témavizsgálat indult. Ha a fogyasztóvédelmi hatóság jogsértést állapít meg, bírság akár a kétmilliárd forintot is elérhet. Kapcsolódó tartalom Fizessen a vécéért, utazzon állva a repülőn – bemutatjuk a Ryanair-vezér elképesztő ötleteit Nem válogat a Ryanair ír fapados légitársaság vezérigazgatója, amikor sértegetni kell valakit: az elmúlt években nemcsak a saját utasaira tett minősíthetetlen megjegyzéseket, hanem politikai tisztségviselőkre is. Súlyos árat fizethet a Ryanair, ha elhasal a fogyasztóvédelmi vizsgálaton Amennyiben a fapados légitársaság ellen szerdán indult hatósági eljárás jogsértést állapít meg, a bírság összege kétmilliárd forint is lehet – számolt be az M1 Híradója. IM: A kormány elutasítja, hogy a Ryanair áthárítja az extraprofit-különadót az utazókra A kormány elvárja, hogy az extraprofit-különadókat minden vállalat maga fizesse meg, azt ne terhelje tovább a lakosságra.