Milliókat emelhet a nyaralók értékén a home staging

A koronavírus-járvány kirobbanását követően az egekbe szöktek a tóparti nyaralók árai, ilyen költségek mellett azonban már a vevőknek is egyre magasabb elvárásaik vannak. Vitális-Pintér Veronika és Jenőfi Réka home staging szakértők felhívták rá a figyelmet, mielőtt érdeklődőt fogadnánk, gondoskodjunk arról, hogy a ház ne legyen tele a személyes tárgyainkkal, stílusában illeszkedjen a környezethez, a terasz és kert kialakítása pedig hatványozottan is fontos, hiszen mindenki a városból „menekül” a szabadba. Mint mondták, a nyaraló megfelelő felkészítésével akár milliókat is emelhetünk az ingatlan értékén, vagy tízezrekkel többért adhatjuk bérbe azt.

Évek óta meredeken emelkedik a tóparti nyaralók ára, ezt a tendenciát pedig csak még inkább felgyorsította a pandémia. Jelenleg ott tartunk, hogy a Balaton északi és déli partján a négyzetméterárak szinte mindenhol meghaladták mostanra az egymillió forintot. A drágulás éves szinten is brutális: Siófokon 49 százalékkal, Balatonfüreden pedig 47 százalékkal drágultak ebben az időtartamban a nyaralók, de a Velencei-tónál és a Tisza-tó mellett is 25 százalék körüli az áremelkedés. Vitális-Pintér Veronika és Jenőfi Réka home staging szakértők közölték, kijelenthető, hogy luxuscikké váltak a tóparti nyaralók annak ellenére is, hogy az utóbbi időszak gazdasági eseményei miatt a kereslet csökkent irántuk az utóbbi időben. Ilyen árak mellett már a vevőknek is igen magasak az elvárásaik: mindenki az azonnal költözhető vagy kiadható ingatlanokat keresi, amelyek már nem igényelnek semmiféle felújítást, továbbá előnyben részesítik azokat is, melyek jó minőségben bútorozottak és igényesek. Vitális-Pintér Veronika és Jenőfi Réka (forrás: Renna Home)

Az apróságokon is hatalmasat lehet nyerni Vitális-Pintér Veronika közgazdász felhívta rá a figyelmet, ha a lehető legmagasabb árszinten szeretnénk értékesíteni a tóparti ingatlanunkat, akkor az eddigieknél is fontosabb, hogy kiemelkedjen a kínálatból. „A home staging ereje ugyanúgy működik, akár eladásra, akár kiadásra készítjük fel: magasabb áron lehet vevőt és bérlőt is szerezni rá. Az alapelvek itt is ugyanúgy igazak, mint egy budapesti lakás esetében. A lakás megtekintéskor legyen tiszta, rendezett és főleg ne legyen tele a személyes tárgyainkkal” – mondta a Renna Home szakértője. Jenőfi Réka lakberendező hozzátette, a home staging semlegességre törekvő elveit a nyaralók piacán félre lehet tenni kicsit. A szakértő azt tanácsolja, a tér inkább legyen izgalmas, hiszen ide pont azért jönnek a vevők, hogy más legyen, mint a nagyvárosi otthon. „A nyaraló felkészítésekor ügyeljünk arra, hogy stílusában, hangulatában illeszkedjen a környezethez. Míg a hegyekben, pl. Mátrában ezek lehetnek az erdő ihlette színek, a Balatonnál inkább fókuszáljon a víz színeire, a hajózás, a horgászat motívumaira. Emellett a terasz, a kert kialakítása még fontosabb, mint egy lakásnál, hiszen mindenki a városból menekül a szabadba. Ez a home staging legfontosabb eleme a nyaralóövezetekben épített ingatlanoknál, annál is inkább, mert ezzel találkozik a vevő vagy a bérlő, itt éri őt az első benyomás” – mutatott rá. A home staging szakértők szerint fontos tudni, hogy ki a célcsoportunk, így annak igényeire igazíthatjuk a felszereltséget. Példaként említették, gyerekeseknél lehet ez egy homokozó, romantikázó pároknál egy baldachinos ágy a kertben, nagyobb baráti társaságoknál pedig egy közösségi tér, ahol le tud mindenki ülni. Ezzel kapcsolatban megjegyezték, a kiadó nyaralóknál ma már elvárás, hogy a bérlők el tudják foglalni magukat időjárástól függetlenül. Érdemes kialakítani szaunát, dészafürdőt, jacuzzit, vagy akár fedett teraszt, kerti sütögetőt. A Renna Home tulajdonosai végezetül szót ejtettek arról is, az érdeklődők fogadásánál hassunk minden érzékre: várjuk a vevőt, bérlőt a helyre jellemző finom falatokkal, friss virággal, csakúgy, mint egy vendéget. Ezek a kis apróságok ugyanis busásan megtérülnek.