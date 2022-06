MÁV-Volán: Könnyebb eljutni a Tihanyi-félszigetre közösségi közlekedéssel

Mostantól a közösségi közlekedéssel érkezők könnyebben eljuthatnak a Tihanyi-félszigetre az ország számos pontjáról, továbbá ezentúl a Balatonfüred és Tihany között közlekedő autóbuszjáratok a Tihanybusz nevet és logót viselik – közölte a MÁV-Volán-csoport pénteken az MTI-vel.

Azt írták, a nyári menetrend életbelépésével tovább javult a Balaton elérhetősége, és még kedvezőbbé váltak az autóbuszok és a vonatok közötti csatlakozások a tó térségében.

Hozzátették, 2020 nyarához képest Budapest és Balatonfüred között csaknem kétszer annyi vonat közlekedik, és jelentősen csökkent a menetidő is a tavaly tavasz végén átadott villamosítás miatt. A fővárosból Balatonfüredre óránként el lehet jutni a Katica vagy a Vízipók InterRégió vonatokkal, Tapolcára pedig kétóránként indulnak Budapestről a Kék Hullám InterCityk. A Volánbusz is bővítette menetrendjét az északi part jobb megközelítése érdekében, az így Pécsről, Ajkáról, Tapolcáról, Zalaegerszegről, Szombathelyről, Győrből, Veszprémből is egyszerűbben elérhető.

Kiemelték: Tihany nem érhető el vasúttal, a félsziget közösségi közlekedéssel Balatonfüred vasútállomáson átszállással, autóbuszokkal lehet megközelíteni. A Volánbusz ezentúl megújult, látványos és könnyen értelmezhető utastájékoztatási eszközökkel segíti a Balatonfüred és Tihany között utazók tájékozódását.

Az autóbusz-megállóhelyeken városi stílusú, a többi között Budapesten is megszokott menetrendi tábla segíti az utasok tájékozódását a jelenleg is kint lévő, hagyományos indulási jegyzékek mellett, térkép, menetrend, díjszabási és jegyvásárlási információk feltüntetésével. A járatok könnyebb azonosítását a vonalszám és az útvonal mellett a Tihanybusz felirat és logó szolgálja.

A www.volanbusz.hu/balaton oldalon térkép és egyszerűsített menetrendek segítik a tájékozódást, valamint a vasúti átszállási kapcsolatok feltüntetése egyszerűsíti az utazás tervezését.