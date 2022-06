Gyurcsányék leléptetik a főpolgármesteri posztról Karácsonyt?

Gyurcsány Ferenc és pártja, a Demokratikus Koalíció a 2024-es európai parlamenti és önkormányzati választásokig teljesen be akarja darálni a baloldalt. Ha megnézzük az elmúlt évek történéseit, akkor láthatjuk, hogy a gondolat egyáltalán nem alaptalan, hiszen a DK-nak van a parlamentben a legtöbb mandátuma a baloldali pártok közül. Gyurcsányék részéről a baloldal bekebelezése nem új keletű gondolat, hiszen a DK 2011-es megalapítása óta folyamatosan arra törekedett az egykori miniszterelnök, hogy a balliberális csoportosulások élére álljon.

Nem tudom, majd kiderül, ki fog derülni a főpolgármester-választáson – válaszolta Arató Gergely, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője Bohár Dániel riporter azon kérdésére, hogy Dobrev Klára vagy Karácsony Gergely lenne a jobb főpolgármester. A Magyar Nemzet cikke szerint mindez elég sejtelmesen hangzik a Gyurcsány-párt politikusától. Ha pedig megnézzük, hogy az elmúlt időben mi történt a baloldalon, akkor el kell ismerni: lehet valami abban, hogy a DK inkább az európai parlamenti képviselőjét szeretné a főváros élén látni, amivel újabb lépést tenne a magyar politika teljes baloldalának uralása felé.

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke (Fotó: MTI/Mohai Balázs)

Emlékezetes: tavaly, a baloldali előválasztás első fordulójában Dobrev Klára végzett az élen a miniszterelnök-jelöltek versenyében, őt pedig Karácsony Gergely, majd Márki-Zay Péter követte. Ekkor megindultak az egyeztetések Budapest és Hódmezővásárhely polgármestere között, hogy ki lépjen vissza a másik javára. Végül hosszas huzavonát követően Karácsony Gergely bedobta a törülközőt, és beállt Márki-Zay mögé, hogy ezzel fogják ki a szelet Dobrev Klára vitorlájából.

A visszalépést követően Karácsony egy háttérbeszélgetésen közölte: „hosszú azoknak a politikusoknak a listája, akik megpróbáltak megzsarolni, rajta van Gyurcsány Ferenc is.” Abban az esetben, ha 2024-ben Karácsonyt leléptetik a főpolgármesteri posztról, megpecsételődhet saját pártjának, a Párbeszédnek a sorsa is, mivel még soha nem indultak önállóan sem országgyűlési, sem pedig önkormányzati választáson, legismertebb politikusuk kudarca pedig végképp a csendben kimúló kispártok útjára terelheti őket.

A botrányoktól, valamint belső hatalmi harcoktól terhelt Jobbik négy éve még a legerősebb ellenzéki párt volt, az elmúlt években azonban Jakab Péter elnöksége alatt elvesztette támogatói jelentős részét, parlamenti képviselőinek pedig a kétharmadát.

Mindez párhuzamosan zajlott azzal, ahogy az egykori radikális párt egyre közelebb került a DK-hoz, amit az is bizonyít, hogy Gyurcsány még a választási bukás után is védelmébe vette a Jobbikot, mondván: megalapozatlan az a vád, hogy az egykori radikális párt többet vitt, mint hozott a baloldali összefogás számára. Gyurcsány Ferenc régóta folytatja saját egykori pártjának, az MSZP-nek a felszalámizását is.

Ennek fontos állomása volt, hogy az MSZP egykori elnöke, Molnár Gyula úgy döntött, belép a Gyurcsány-pártba. Ugyanakkor helyi szinten is folyik az MSZP bekebelezése. Mint azt megírtuk: otthagyta a pesterzsébeti MSZP-frakciót Csaszny Márton. Választása mögött vélhetően Gyurcsány Ferenc állhat, ugyanis Csaszny külső támogatásával a DK többségbe kerül a képviselő-testületben.

Kormánypárti kezdeményezésre 2024-ben egy napon fogják tartani az önkormányzati, valamint az európai parlamenti választásokat.

A baloldal eredeti stratégiája szerint az EP-voksoláson külön-külön indultak volna, hogy az erőviszonyokat felmérve kezdhessék meg az alkudozást az önkormányzati választáson a közös indulásról. Azonban ha egy napon lesz a két választás, akkor a baloldali pártok jelenlegi erősorrendje alapján indulhatnak meg a tárgyalások, ami a legerősebb pártnak, vagyis a DK-nak kedvez.