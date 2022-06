Erősport: Juhász Péter új szerepkörben bizonyít és Szerbiába készül

A Bajnokok Ligája szerbiai állomása előtt sem unatkozik Juhász Péter. A mádi erősember a Közép Európai Erősember-szervezet (CESA) által életre hívott Talent-sorozat mentoraként segíti és felügyeli a feltörekvő tehetségek versenyeit.

Fotó: Platinum E-Space Hungary Zrt.

„Újdonság volt a felkérés. És újdonság még most is, túl a második fordulón” – mondta Juhász Péter a Talent-sorozatban betöltött szerepköréről.

„Őrülök, hogy ez a lehetőség megadatot, még, ha szokatlan is külső szemszögből figyelni a versenyeket. Őszintén megvallom, nem szoktam olyan versenyekre elmenni, ahol nem indulok, így ez is egy plusz élmény most. Teljesen más csak figyelni az eseményeket, közben viszont rendkívül felelősségteljes dolog is: versenyzőként egészen másként éli meg az ember a szituációkat, nekem is volt olyan számtalanszor, hogy egy gyakorlatot szabályosnak, érvényesnek éreztem, mégsem adták meg. Volt, hogy lázadtam is, aztán visszanézve persze már én is láttam, hogy nem volt érvényes a kísérlet. Oda kell figyelni, mert akár egy-egy karrier is múlhat a döntéseinken Sebestyén Janival” – tette hozzá a többszörös magyar bajnok erősember, aki Közép Európai Erősember-szervezet (CESA) által indított tehetségkutató-sorozatban egyszerre felügyeli a versenyszámok szabályos végrehajtását és próbál tanácsokkal, tippekkel segíteni az indulóknak a minél jobb eredmény elérésében.

A Talent-sorozatban az ország hat különböző pontján rendezett versenyeken keresik a legígéretesebb, az erős ember-viadalokon eddig el nem indult érdeklődőket. Az állomások legjobbjai az idény végén egy nagydöntőben csapnak össze, a legjobbak pedig a következő idénytől a CESA által szervezett egészéves kupasorozatokban kapnak indulási lehetőséget, így új szintre léphetnek sportkarrierjükben.

„Azt gondolom a sportágon belül és az azt kívülről figyelők körében is megvolt az igény egy ilyen tehetségkutató-sorozatra. 2016 óta versenyzem, és érzésre ma kevesebben vagyunk, mint akkor voltunk. Ennek az okai összetettek, biztos, hogy komoly szerepe van az anyagiaknak és a remélhetőleg hátunk mögött hagyott pandémiás időszaknak is. Ugyanakkor sokan érdeklődtek arról, hol, hogyan lehetne kipróbálni azt, amit csinálunk. Az első két állomás tapasztalata az, hogy megérte életre hívni a sorozatot. A különböző régiókban, ha hétvégente csak egy-két olyan embert találunk, akiről valóban kiderül, hogy van érzéke a sporthoz és megfelelő segítséggel, alázattal sokra viheti, akkor év végére van 10-12 ígéretes versenytársunk” – tekintett előre Juhász Péter.

Az erősember-versenyek hazai élvonalát jelentő Prémium Liga többszörös aranyérmese a tehetségek felkutatása és istápolása mellett a saját karrierjét sem hanyagolja el. Június legelején Franciaországban nyert rangos nemzetközi versenyt, majd a Prémium Liga 2022-es idényének első állomásán, Balatonlellén is győzni tudott nagy csatában megelőzve a címvédő Molnár Zsoltot, valamint Véró Alexet.

„Nyakunkon a második forduló, utána pedig július 22-23-án Szerbiában lesz nagyon-nagyon fontos versenyem a Strongman Champions League-sorozatban. Minél jobban akarok szerepelni, hogy a következő fordulókban is a mezőny tagja lehessek” – mondta saját helyzetéről a mádi sportember.