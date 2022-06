Magyarországon szeretne maradni a „brazil Escobar”

Ideiglenes kiadatási letartóztatásba került az a Budapesten elfogott 54 éves brazil drogbáró, aki azt a bűnszervezetet vezette, mely 45 tonna kokaint csempészett 2017 és 2019 között. A „brazil Escobarként” elhíresült Sergio Roberto de Carvalho legalább tíz álnevet használt, és tagadta a bűnösségét a gyanúsítotti kihallgatása során.

A Fővárosi Főügyészség a brazil férfi ideiglenes kiadatási letartóztatását indítványozta, amit a Fővárosi Törvényszék elrendelt. A terhelt és védője fellebbezett a döntés ellen – mondta a 24.hu megkeresésére Bagoly Bettina, a Fővárosi Főügyészség szóvivője, hozzátéve: a bíróság a hivatalos kérelem kiadatását várja a brazil hatóságoktól.

Szabó Józseftől, a Fővárosi Törvényszék szóvivőjétől a lap megtudta, hogy a brazil férfi nem járult hozzá a kiadatásához, és kérte a specialitás elvének alkalmazását, ami azt jelenti, hogy csak a kiadatási kérelemben foglaltak miatt állíthatják majd bíróság elé.

A bíróság az Igazságügyi Minisztériumon keresztül megkeresi a brazil igazságügyi hatóságot, hogy július 20-ig küldjék meg a kiadatási kérelmet és elfogatóparancsot, valamint a bűncselekmények teljes tényállását. Ha július 20-ig nem küldik meg ezeket az iratokat, akkor augusztus 2-án megszűnik az ideiglenes kiadatási letartóztatás – tette hozzá Szabó.

A magyar hatóságok kedd hajnalban nemzetközi együttműködés keretében kaptak információt arról, hogy a veszélyes fegyveres bűnöző Magyarországon tartózkodik. A Nemzeti Nyomozó Iroda munkatársai azonosították és egy budapesti vendéglátóhely teraszán, a TEK-esek közreműködésével elfogták a férfit. A Brazil Escobar tagadta, hogy ő lenne az Interpol által körözött személy, de az ujjlenyomata egyezést mutatott.

Sergio Roberto de Carvalhót 2020-ban egyszer már őrizetbe vették Spanyolországban, de akkor egy Paul Wouter nevű suriname-i férfi személyazonosságát használta, így a hatóságok nem is tudták, kivel van dolguk.

A brazil férfi kifizette az óvadékot, aztán azzal a lendülettel halottá is nyilváníttatta magát. A brazil hatóságok nem sokkal később tájékoztatták a spanyolokat, hogy Carvalhót hagyták szökni, Portugáliában több vagyontárgyat is lefoglaltak, ami Wouter nevén volt. Több hónapnyi nyomozás eredményeként egy lisszaboni garázsban eltulajdonítottak egy kisteherautót is, amiben 12 millió euró készpénzt találtak.

Carvalho csempészhálózata Brazíliából Európába, Afrikába és Ázsiába egyaránt szállított kábítószereket. A kábítószer-kereskedelemből származó bevételt főként úgy próbálta tisztára mosni, hogy versenylovakat, ingatlanokat és luxusjárműveket vásároltak belőle.

A hálózatát megpróbálják teljes egészében felszámolni. Eddig csak Brazíliában 163 hozzá köthető ingatlant vettek zár alá, valamint világszerte 37 repülőgépet és 70 gépkocsit is lefoglaltak, amelyekhez a gyanú szerint szintén köze volt.