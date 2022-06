Lakóhelye szépségeit mutatta meg Miklósa Erika

Nemcsak a tó vizében, hanem a kultúrában is fürdőzhetnek a Velencére kirándulók. Miklósa Erika opera-énekesnő a közmédia turisztikai rovatában, a Nyaralj itthon! legutóbbi adásában adott erre tippeket, hiszen már évek óta ezen a környéken él.

A Velencei-tónál a strandoláson túl a helyi történelmet és művészeti alkotásokat is megismerhetik mindazok, akik a közelmúltban felújított Halász-kastély parkjának felfedezésére indulnak. Az M1 Nyaralj itthon! című turisztikai rovatában Molnár Csilla ezúttal Miklósa Erikával, a Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas koloratúrszoprán opera-énekesnővel barangolta be Kápolnásnyék egyik fő látványosságát.

Noha előadóművészként a világ legkitűnőbb színpadait és zsongó metropoliszait is bejárta, a tó környékének különleges atmoszférájához semmit nem tud hasonlítani. Miklósa Erika a Partitúra műsorvezetőjeként nagy rajongója a belföldi turizmusnak, a kastélytúrákat különösen kedveli.

„A kastélyparkot bejárva megelevenedik a történelem. Gyakran én is elgondolkozom azon, milyen lehetett itt sétálni 50 vagy 100 évvel ezelőtt. Sok művész találja vonzónak a Velencei-tó környékét, mert páratlan természeti értékei vannak, így inspiráló közeg, ezért is döntöttem úgy, hogy itt telepedek le a családommal. New York, Párizs vagy London nyüzsgése után jó hazatérni egy olyan helyre, ahol háborítatlanul kikapcsolódhatok” – fogalmazott az adásban a világhírű opera-énekesnő, aki sárkányhajózni is elvitte az M1 műsorvezetőjét Magyarország harmadik legnagyobb természetes taván, ahol a művésztelepet is megnézték.

Miklósa Erika útitippként ajánlotta még a dinnyési Várparkot, valamint kiemelte, hogy remek strand épült a kutyások számára. Helyiként örömmel fogadja, hogy a tó környéke folyamatosan fejlődik és virágzik a turizmus.

Nyaralj itthon! – belföldi turisztikai ajánló egész nyáron az M1 műsorán!