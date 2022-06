Szakértő: A Jobbik széteséséből Gyurcsány Ferencnek lehet a legnagyobb haszna

Palóc André, a Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány vezető elemzője szerint Gyöngyösi Márton elnöki jelöltsége egyúttal a sokat hangoztatott néppárti irányvonal feladását is jelenti, tekintve a politikus korábbi , szélsőséges kijelentését, amikor parlamenti felszólalásában a zsidó származású emberek listázását javasolta. Az elemző hozzátette, sokat mondó tény a párt állapotáról, hogy Gyöngyösi Márton jelenleg európai parlamenti képviselőként jelentkezett be a Jobbik elnöki székéért.

„Ott tart a Jobbik, hogy már országon belül sincs annyi aspiráns, és most már az Európai Parlamentből ejtőernyőzne vissza valaki, ez is sokat elmond”– mondta Palóc André az M1 Ma reggel című műsorában. Az elemző szerint ugyanakkor mindezek előtt továbbra is önmagában súlyos tény, hogy Gyöngyösi Mártonnal évekkel a szélsőjobboldali kijelentése után is politikai közösséget vállal a párt.

Földi István a 2018-as országgyűlési választásokon Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ötös számú választókerületében mérette meg magát, ahol a Fidesz–KDNP-jelölttől elszenvedett nagyarányú vereség óta nem vállalt aktív politikai szerepet. Palóc André szerint

Földi István bejelentkezésének elfogadása a pártvezetésre – miközben érintett lehet a párt körül áprilisban kirobbant zaklatási ügyben – jól jelzi, nincsenek morális határvonalak a pártban.

Ander Balázs jelöltségével kapcsolatban kifejtette, elnökké választása Jakab Péter frakcióvezetőségének végét is jelentheti, tekintve, hogy a három jelölt közül egyértelműen ő áll a leginkább szemben Jakabbal. Palóc André szerint ugyanakkor a leendő elnök személye immár másodlagos kérdés, mivel a párt szétesését már nem lehet megállítani.

Arra a kérdésre, a botrányos politikai múlttal bíró jelöltekkel milyen jövő várhat a pártra, az elemző kifejtette, érdemes példaként látni a rendszerváltozás után eddig szétesett pártok történetét, ahol mindig a pártvezetés és a frakcióvezetés szembekerülése indította el a leépülést, ez a folyamat zajlik jelenleg a Jobbikban.

A frakciójukba azért kapaszkodnak ennyire, mert a frakció egy rendkívül magas forráslehetőséget jelent bárkinek, és úgy tűnik, ezt Jakab Péter sem feltétlenül engedné el – mondta Palóc André, hozzátéve, a párt jövőjével kapcsolatban nagyon nehéz bármit is mondani, mivel „egyfelől többedszerre is leszerepeltek, másrészt az a nemzeti, Gyurcsány-korszakkal szemben álló régebbi Jobbik, ami sikereket tudott a magáénak, már a múlté”.

Arra az eshetőségre, milyen irányvonala lehet a pártnak, ha Jakab Péter megőrzi frakcióvezetői tisztségét, az elemző szerint Jakab Péter eddigi felszínes politikájának eredménytelensége miatt egyre inkább távolodik a párttól.

Az elemző szerint

a Jobbik széteséséből Gyurcsány Ferencnek lehet a legnagyobb haszna, mivel így eggyel kevesebb ellenzéki párttal kell egyezkednie, valamint a pártnélkülivé vált ellenzéki szavazókat is saját tömbjébe integrálhatja.

Palóc André szerint a Gyurcsány-párt következő célpontja a Momentum lehet, tekintve hogy a Párbeszéddel és az MSZP-vel szemben még van szabad mozgásterük.