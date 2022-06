Novák Katalin: Mindent megteszünk azért, hogy a háború a határainkon kívül maradjon

A köztársasági elnök, aki egy személyben a honvédség főparancsnoka is, meglátogatta a Fehérgyarmaton, az ukrán határ közelében állomásozó katonákat.

Magyarország vezetői azon dolgoznak, hogy az ország maradjon ki az Ukrajnában folyó háborúból

Novák Katalin úgy fogalmazott: meggyőződött a katonák felkészültségéről, illetve a magyar haderőfejlesztés mára kézzelfogható eredményeiről – hangzott el az M1 Híradójában. A köztársasági elnök a magyar emberek nevében köszönetet mondott azért, hogy a katonák garantálják a magyar emberek biztonságát.

A köztársasági elnök katonai helikopterrel érkezett Debrecenbe, Novák Katalint, aki a honvédség főparancsnoka is, a díszegység katonai tiszteletadással fogadta. Az államfő Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség parancsnoka és Kun Szabó István főhadsegéd társaságában jelentést hallgatott meg a keleti határ védelméről a Kossuth laktanyában lévő ideiglenes vezetési ponton. Ezt az orosz–ukrán háború kitörésekor alakították ki, és innen irányítják az ukrán határnál szolgáló magyar katonákat.

A köztársasági elnök a fehérgyarmati református általános iskolába is ellátogatott.

Az iskola tanulói a háború kitörése óta az ukrán határnál szolgáló katonákkal közösen használják az intézményt. Novák Katalin végigjárta az iskola termeit, beszélgetett a pedagógusokkal, a katonai vezetők pedig tájékoztatták őt az ott állomásozó század működéséről.

„Fő feladatuk a rendvédelmi szervek munkáját támogatni, illetve megerősíteni az ő munkájukat, illetve a Magyar Honvédség ebben az alkalmazási területben fölkészült arra is, hogy esetleges átsodródó fegyveres csapatok feltartóztatására, illetve visszairányítására is képes itt ebben a körzetben” – mondta Kun Szabó István, a Magyar Honvédség vezérőrnagya.

Az államfő találkozott a Fehérgyarmaton szolgáló katonákkal is, akiknek köszönetet mondott azért, hogy garantálják a magyar emberek biztonságát. „Mi az ország vezetői azon dolgozunk,hogy Magyarország maradjon ki ebből a háborúból, de fontos azt is tudnunk, hogy vannak olyan felkészült honvédek, akikre akkor is számíthatunk, hogyha valódi harcra kell, hogy sor kerüljön, mi ezt el fogjuk kerülni. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a háború az a határainkon kívül maradjon” – hangsúlyozta a köztársasági elnök.

Fiatal kadét kísérhette az államfőt

A köztársasági elnök programjain egy fiatal kadét is részt vehetett: Kiss Péter Roland, a debreceni Kratochvil Károly Honvéd Középiskola 11. osztályos diákja, aki kiváló tanulmányi eredménye miatt kísérhette el az államfőt.

Novák Katalin a közösségi oldalán is beszámolt a látogatásáról. Bejegyzésében kiemelte: az ország legérzékenyebb határszakaszán meggyőződhetett a katonák felkészültségéről, illetve a magyar haderőfejlesztés mára kézzelfogható eredményeiről. Hozzátette: itthon és külföldön is mindent megtesznek a béke érdekében, közben viszont fel vannak készülve minden olyan helyzetre, amely a magyar emberek biztonságát veszélyeztetheti.