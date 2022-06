Főispánok, vármegyék, megváltozott önkormányzati választás – ezt hozza az alaptörvény módosítása

2024-ben egy napon lehet az európai parlamenti és az önkormányzati választás. Az erről szóló alaptörvény-módosító javaslatot tegnap nyújtotta be a Fidesz frakcióvezetője az Országgyűlésnek. Az indoklás szerint ezzel több, mint 10 milliárd forintot lehetne megspórolni. A módosítás emellett tartalmazza az ország területi tagozódására vonatkozó rendelkezések megváltoztatását is. Így a történelmi hagyományokra tekintettel a megyék elnevezése vármegyékre változna – számolt be az M1 Híradó.

Alaptörvény-módosítási javaslat: 2024-ben egy napon lehetne az EP- és önkormányzati választás A módosítási javaslatot kedden nyújtotta be Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. Ha az Országgyűlés kétharmados többséggel elfogadja Magyarország Alaptörvényének 11. módosítását, akkor a jövőben ötévente egyszerre dönthetnének a szavazók az európai parlamenti és az önkormányzati képviselők személyéről. A tervezet nem érinti a 2019-ben megválasztott településvezetők és önkormányzati képviselők mandátumát, tehát ők 2024. október 1-ig maradnak hivatalban. Több országban is bevett gyakorlat, hogy az EP-választásokkal egy időben tartanak más voksolásokat. Az Origo ír arról, hogy Németországban több tartományában is egyszerre rendezik a tartományi és az EP-választásokat. Luxemburgban pedig 30 évig rendezték egy napon meg a parlamenti és EP-képviselők választását. De ezek mellett Olaszországban, Lettországban, Máltán és Írországban is volt rá példa, hogy egy napon tartottak több szavazással az EP-választásokat. A változtatás pénzügyi szempontból is előnyös lenne, ugyanis kettő helyett egy kampány lebonyolítása és ezzel együtt kevesebb adminisztratív költség terhelné a költségvetést – erről a Századvég elemzője beszélt a Kossuth Rádióban. Palócz André szerint az sem elhanyagolható szempont, hogy várhatóan a részvétel is emelkedne az EP-választáson. „Az átlagosnál vagy a többi választásnál valamivel alacsonyabb az EP-választáson a részvétel, és ezt is esetleg adott esetben lehetne ezzel javítani. Ez önmagában annak, aki a demokráciában hisz, akár egy pozitívum is lehet. Hiszen ha többen vesznek részt egy választáson, az még inkább fokozza a legitimációt” – fogalmazott a Századvég elemzője. A történelmi alkotmányunk és hagyományok megőrzéséért Kocsis Máté az alaptörvény 11. módosításában azt is javasolja, hogy Magyarország 19 megyéjét 2023. január 1-től ismét vármegyének nevezzék. A javaslat indoklása szerint ezzel biztosítani lehet, hogy az ezeréves magyar államiság hagyományai továbbéljenek, illetve erősíti a nemzeti összetartozást is. A Fidesz frakcióvezetője előterjesztésében kiemelte, az államalapítástól egészen 1949-ig a magyar közigazgatás alapvető területi egysége a vármegye volt, és a kifejezés használatát a diktatórikus kommunista rendszer szüntette meg. Ehhez kapcsolódva a költségvetési törvénytervezet egyik pontja alapján a kormánymegbízottakat a jövőben főispánnak fogják hívni. Az előterjesztés indoklása a történelmi hagyományok tiszteletére és újjáélesztésére hivatkozik, és több európai országból is említ példát a régi elnevezések használata.